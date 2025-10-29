Gemeenteraad bespreekt opvang asielzoekers op 4 november

AALTEN – De gemeenteraad van Aalten buigt zich op dinsdag 4 november opnieuw over de plannen voor een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeente wil, samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), een veilige plek bieden aan mensen die hun land moesten ontvluchten vanwege oorlog, discriminatie of terreur.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De raad bespreekt dan de politiek-bestuurlijke kaders: hoeveel opvangplekken er in Aalten kunnen komen, aan welke eisen een locatie moet voldoen en welke afspraken verder nodig zijn. Pas als hierover duidelijkheid is, zal het college een concreet voorstel uitwerken.

Tijdens eerdere bijeenkomsten op 15 en 22 oktober sprak de raad al met het COA over de opdracht vanuit de landelijke Spreidingswet. De vergaderingen zijn zonder publiek, maar kunnen live of later online worden gevolgd.

Een eerder besluit van 27 mei bepaalde dat de gemeente pas verder praat met het COA als de raad eerst zelf de kaders heeft vastgesteld. De informatie op eerdere webpagina’s van de gemeente is daardoor niet meer volledig actueel, maar blijft zichtbaar voor achtergrondinformatie.

📅 Datum vergadering: maandag 4 november, 19.30 uur

📍 Locatie: online via www.aalten.nl/online

💶 Toegang: gratis te volgen livestream

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)