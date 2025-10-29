Gemeenteraad bespreekt opvang asielzoekers op 4 november
AALTEN – De gemeenteraad van Aalten buigt zich op dinsdag 4 november opnieuw over de plannen voor een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeente wil, samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), een veilige plek bieden aan mensen die hun land moesten ontvluchten vanwege oorlog, discriminatie of terreur.
De raad bespreekt dan de politiek-bestuurlijke kaders: hoeveel opvangplekken er in Aalten kunnen komen, aan welke eisen een locatie moet voldoen en welke afspraken verder nodig zijn. Pas als hierover duidelijkheid is, zal het college een concreet voorstel uitwerken.
Tijdens eerdere bijeenkomsten op 15 en 22 oktober sprak de raad al met het COA over de opdracht vanuit de landelijke Spreidingswet. De vergaderingen zijn zonder publiek, maar kunnen live of later online worden gevolgd.
Een eerder besluit van 27 mei bepaalde dat de gemeente pas verder praat met het COA als de raad eerst zelf de kaders heeft vastgesteld. De informatie op eerdere webpagina’s van de gemeente is daardoor niet meer volledig actueel, maar blijft zichtbaar voor achtergrondinformatie.
📅 Datum vergadering: maandag 4 november, 19.30 uur
📍 Locatie: online via www.aalten.nl/online
💶 Toegang: gratis te volgen livestream
