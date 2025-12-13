Gemeenteraad positief over omgevingsplan Molenberg: besluit valt op 16 december
GROENLO – Het omgevingsplan voor de nieuwbouw van De Molenberg is op 2 december besproken in de commissievergadering van de gemeenteraad. De meeste partijen gaven aan geen bezwaar te hebben tegen het plan en de bijbehorende vergunningsaanvraag. Dat blijkt uit de projectnieuwsbrief van Marga Klompé.
Wel vroegen meerdere fracties om blijvende aandacht voor een goede afstemming tussen alle betrokken partijen, waaronder Marga Klompé, De Woonplaats, de Parochie en CityLido. Ook werd genoemd dat de gemeenteraad in 2026 breder wil kijken naar de parkeeropgave in de binnenstad, mede in relatie tot de ontwikkeling van het Molenberggebied.
Het definitieve besluit over het volledige omgevingsplan staat gepland voor 16 december 2025. Dan bepaalt de gemeenteraad of de nieuwbouwplannen formeel kunnen worden uitgevoerd.
