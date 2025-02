Genomineerden Beste Boek Achterhoek en Liemers bekend!

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

ACHTERHOEK – De vijf boeken die zijn genomineerd voor de prijs Beste Boek Achterhoek en Liemers 2024 zijn dit jaar diverser dan ooit. Van een familiegeschiedenis en biografieën tot proza, columns, poëzie en zelfs een stripboek. De streektaal wordt her en der op natuurlijke en respectvolle wijze gebruikt.

De genomineerde boeken zijn:

Een aanval op Grol – Potargent, Berte, di Rosso, Nijs

Vertel – Petra van Eldik-Neleman

Een bassist vertelt – Hans Hoog Stoevenbelt (†)

Theo Nijland – Sabine Nijland

Leven met een ongenode gast – Willemien Weerman

In 2024 verschenen er 64 titels die in aanmerking kwamen voor de verkiezing Beste Boek Achterhoek en Liemers. Vanwege de grote diversiteit aan boeken is bij de beoordeling vooral gekeken naar het regionale karakter. Boeken hoeven niet per se in streektaal geschreven te zijn, maar moeten wel iets zeggen over de streek, de mensen, de cultuur of gebeurtenissen die er plaatsvinden. Daarnaast speelden oorspronkelijkheid, originaliteit en meerwaarde een belangrijke rol, evenals leesbaarheid, vormgeving en drukkwaliteit.

Genomineerde boeken

Waar er jarenlang amper kinderboeken werden uitgebracht – zeker niet in streektaal – kon de jury dit jaar meerdere jeugdboeken beoordelen. Eén daarvan werd zelfs genomineerd: het young adult-stripboek Een aanval op Grol, inclusief een educatief magazine. Het verhaal over de Slag om Grolle blijft fascineren; vorig jaar was het boek Grols Gewin al genomineerd. Dit spannende boek met een meeslepend verhaal heeft als grote meerwaarde dat het jongeren aan het lezen kan krijgen.

Een boek waarin het Nedersaksisch op indrukwekkende wijze wordt gebruikt, is Theo Nijland. Deze familiegeschiedenis over ‘de man met de lange leer’, die omkomt in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog, grijpt de lezer bij de strot en laat je met een brok in de keel achter.

Ook de boeken van Petra van Eldik-Neleman en Willemien Weerman raken een gevoelige snaar. Van Eldik beschrijft in columns en verhalen haar ervaringen als uitvaartspreker, terwijl Weerman in haar columns tien jaar leven met kanker deelt. Knap is dat beide schrijfsters nooit een zware toon aanslaan of medelijden opwekken. Hun werk is oprecht en kwetsbaar, maar tegelijkertijd openhartig en boeiend. Bovendien zijn in beide boeken de Achterhoek, zijn bewoners en tradities goed herkenbaar.

Tot slot is genomineerd Een bassist vertelt, van de vorig jaar overleden muzikant en kunstenaar Hans Hoog Stoevenbelt. Hij ‘schildert’ in dit boek kleurrijke, boeiende en levendige verhalen over zijn leven in Zutphen, wat resulteert in een bijzonder tijdsdocument.

Waeketreffen

De winnaar van Beste Boek Achterhoek en Liemers 2024 wordt bekendgemaakt tijdens het Waeketreffen, de aftrapbijeenkomst van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book. Dit initiatief wordt georganiseerd door Dialectkring Achterhook en Liemers, Vrienden van de Streektaal Lochem en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Alle genomineerden ontvangen een geldprijs en de winnaar krijgt het unieke Beste Boek-beeldje, gemaakt door Elver Klei & Kunst. Tijdens het Waeketreffen wordt tevens het kadobuukske van de Waeke, Flonkergood, gepresenteerd. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door zangeres Sandra Vanreys.

Het Waeketreffen vindt plaats op zondag 2 maart bij Restaurant Van Hal in Voorst. Aanvang: 11.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.