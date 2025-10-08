Gewichtsbeperking ingesteld voor Antinkbrug in Groenlo

GROENLO – De gemeente Oost Gelre stelt een gewichtsbeperking in voor de Antinkbrug over de Slinge aan de Eibergseweg (oude N18) bij Groenlo. Uit een recent onderzoek blijkt dat de brug schade heeft opgelopen. Er is geen direct gevaar, maar om de veiligheid te waarborgen worden beperkingen voor zwaar verkeer ingevoerd.

Vanaf de tweede helft van oktober gelden de volgende regels:

Maximaal totaalgewicht voertuig: 40 ton

Maximale aslast voertuig: 9 ton

Vrachtwagens en landbouwvoertuigen die zwaarder zijn of een hogere aslast hebben, mogen niet langer gebruikmaken van de brug. De gemeente begrijpt dat dit mogelijk extra reistijd oplevert voor sommige weggebruikers, maar benadrukt dat veiligheid voorop staat.

De borden met de nieuwe beperkingen worden binnenkort geplaatst. Intussen onderzoekt de gemeente of de brug verstevigd of vervangen moet worden. Totdat daar een besluit over is genomen, blijven de gewichtsbeperkingen van kracht.

