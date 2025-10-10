Gratis puppy-handbal bij HV Grol
GROENLO – Zondag 12 oktober organiseert HV Grol opnieuw een gratis puppy-handballes voor jonge kinderen. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar, samen met hun ouders of verzorgers.
De les begint om 10.00 uur en duurt tot 10.45 uur in sporthal Barkenamp, onderdeel van het Marianum in Groenlo. Aanmelden is niet nodig – kinderen mogen gewoon binnenlopen en meedoen.
Het puppy-handbal is een speelse manier om kennis te maken met de sport. Door middel van leuke oefeningen met ballen leren de kinderen bewegen, gooien en samenwerken.
📅 Zondag 12 oktober
📍 Sporthal Barkenamp, Marianum Groenlo
💶 Gratis deelname
🔗 www.hvgrol.nl
