Gravel Walhalla in de Achterhoek: drie uitdagende routes door het coulisselandschap

LICHTENVOORDE – De Achterhoek staat bekend als een paradijs voor gravelbikers — en op zondag 9 november kunnen liefhebbers weer hun hart ophalen tijdens Achterhoeks Argste, georganiseerd door WTC Keitrappers. Start en finish zijn dit jaar in Beltrum, waar deelnemers kunnen kiezen uit drie routes van 50, 75 of 100 kilometer.

De toertocht voert langs kronkelende landwegen, bossen, akkers en dorpen: typisch Achterhoeks decor voor een sportieve uitdaging. “Bij WTC Keitrappers trap je nooit dezelfde route,” zegt de organisatie trots. “We vernieuwen elk jaar het parcours, zodat elke tocht verrassend blijft.”

De routes zijn uitsluitend te rijden via GPS/GPX, die vanaf vrijdagavond 17 oktober (18.00 uur) te downloaden zijn. Onderweg zijn er verzorgingsposten met EHBO, technische hulp en gratis catering. Na afloop wacht bij de finish een smakelijke beloning: een bakje kibbeling van Vishandel Bomers.

📅 Datum: zondag 9 november 2025

📍 Start/finish: Beltrum

⏰ Starttijden:

100 km: 8.00–9.00 uur

75 km: 8.30–9.30 uur

50 km: 8.30–10.00 uur

💶 Deelname: via voorinschrijving (aanbevolen)

🔗 Meer info en GPS-downloads: [website WTC Keitrappers]

