do 16 okt — Groenlo: 13°C • 9°–14° meer weer →

Gravel Walhalla in de Achterhoek: drie uitdagende routes door het coulisselandschap

Redactie 16 oktober 2025 219

LICHTENVOORDE – De Achterhoek staat bekend als een paradijs voor gravelbikers — en op zondag 9 november kunnen liefhebbers weer hun hart ophalen tijdens Achterhoeks Argste, georganiseerd door WTC Keitrappers. Start en finish zijn dit jaar in Beltrum, waar deelnemers kunnen kiezen uit drie routes van 50, 75 of 100 kilometer.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

De toertocht voert langs kronkelende landwegen, bossen, akkers en dorpen: typisch Achterhoeks decor voor een sportieve uitdaging. “Bij WTC Keitrappers trap je nooit dezelfde route,” zegt de organisatie trots. “We vernieuwen elk jaar het parcours, zodat elke tocht verrassend blijft.”

De routes zijn uitsluitend te rijden via GPS/GPX, die vanaf vrijdagavond 17 oktober (18.00 uur) te downloaden zijn. Onderweg zijn er verzorgingsposten met EHBO, technische hulp en gratis catering. Na afloop wacht bij de finish een smakelijke beloning: een bakje kibbeling van Vishandel Bomers.

📅 Datum: zondag 9 november 2025
📍 Start/finish: Beltrum
⏰ Starttijden:

  • 100 km: 8.00–9.00 uur

  • 75 km: 8.30–9.30 uur

  • 50 km: 8.30–10.00 uur
    💶 Deelname: via voorinschrijving (aanbevolen)
    🔗 Meer info en GPS-downloads: [website WTC Keitrappers]

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

📧 Stuur je tip in

Zondagochtend begint met een goed verhaal.
Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox.

Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen

Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen

Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen.

KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
Vindt u dit bericht leuk?