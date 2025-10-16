Gravel Walhalla in de Achterhoek: drie uitdagende routes door het coulisselandschap
LICHTENVOORDE – De Achterhoek staat bekend als een paradijs voor gravelbikers — en op zondag 9 november kunnen liefhebbers weer hun hart ophalen tijdens Achterhoeks Argste, georganiseerd door WTC Keitrappers. Start en finish zijn dit jaar in Beltrum, waar deelnemers kunnen kiezen uit drie routes van 50, 75 of 100 kilometer.
De toertocht voert langs kronkelende landwegen, bossen, akkers en dorpen: typisch Achterhoeks decor voor een sportieve uitdaging. “Bij WTC Keitrappers trap je nooit dezelfde route,” zegt de organisatie trots. “We vernieuwen elk jaar het parcours, zodat elke tocht verrassend blijft.”
De routes zijn uitsluitend te rijden via GPS/GPX, die vanaf vrijdagavond 17 oktober (18.00 uur) te downloaden zijn. Onderweg zijn er verzorgingsposten met EHBO, technische hulp en gratis catering. Na afloop wacht bij de finish een smakelijke beloning: een bakje kibbeling van Vishandel Bomers.
📅 Datum: zondag 9 november 2025
📍 Start/finish: Beltrum
⏰ Starttijden:
-
100 km: 8.00–9.00 uur
-
75 km: 8.30–9.30 uur
-
50 km: 8.30–10.00 uur
💶 Deelname: via voorinschrijving (aanbevolen)
🔗 Meer info en GPS-downloads: [website WTC Keitrappers]
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 4
- Grol blijft thuis ongeslagen na zege op Trekvogels 2
- Het jaar dat Groenlo stad werd 2
- CuraCo Aalten onder toezicht na ernstige tekortkomingen 2
- Koninklijke Erepenning voor Toneelvereniging Advendo bij 100-jarig jubileum 1
- Grol JO13-2 verliest thuis van sterk FC Eibergen 1
Trending deze week
- CuraCo Aalten onder toezicht na ernstige tekortkomingen 2
- Het jaar dat Groenlo stad werd 2
- Grol blijft thuis ongeslagen na zege op Trekvogels 2
- K.U.D.O®-avond met drie bands in Groenlo 1
- Grol JO13-2 verliest thuis van sterk FC Eibergen 1
- Pianotalent Roman Fediurko speelt Beethoven en Rachmaninov in Koppelkerk 1