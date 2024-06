GrensInfoPunten organiseren webinars over grensoverschrijdend erfrecht

Midzomerwandeling in Groenlo Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.

De GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens organiseren op 25 juni twee gratis webinars over grensoverschrijdend erfrecht. Deze online bijeenkomsten zijn bedoeld om mensen te informeren over de complexe kwesties rondom erfenissen en nalatenschappen, vooral wanneer erfgenamen in verschillende landen wonen.

Webinars over erfrecht

De webinars worden geleid door Branko Reumkens, partner en notaris bij LexQuire International Tax & Law, die gespecialiseerd is in zowel Nederlands als Duits recht. Het eerste webinar, dat in het Duits wordt gehouden, richt zich op Duitsers die in Nederland wonen en vindt plaats van 15.30 tot 16.30 uur. Het tweede webinar is Nederlandstalig en bedoeld voor Nederlanders die in Duitsland wonen. Dit webinar wordt gehouden van 17.30 tot 18.30 uur.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de volgende links:

Advies door GrensInfoPunten

Hoewel de GrensInfoPunten voornamelijk advies geven over grensoverschrijdende aspecten bij belastingen en sociale zekerheid, ontvangen zij ook vaak vragen over erfenissen en erfrecht. Door het organiseren van deze webinars willen zij tegemoetkomen aan de behoeften van inwoners in de grensregio. Na de presentaties is er gelegenheid voor het stellen van algemene vragen, maar individueel advies over specifieke kwesties is vanwege de beperkte tijd niet mogelijk.

Voor meer informatie over werken, studeren en wonen in het buurland en de contactgegevens van het dichtstbijzijnde GrensInfoPunt, bezoek www.grenzinfo.eu/nl.

