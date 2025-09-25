Groene posteractie: ook Achterhoekse klassen kunnen meedoen
ACHTERHOEK – Tijdens de Nationale Onderwijsweek (6 t/m 10 oktober) roept de Plants & Flowers Foundation kinderen in heel Nederland, dus ook in de Achterhoek, op om hun klas groener te maken met planten.
Uit een experiment onder 150 basisschoolleerlingen blijkt dat planten bijdragen aan een betere sfeer, meer concentratie en meer leerplezier. Toch zijn veel klaslokalen nog kaal. Met de Groene posteractie kunnen leerlingen daar verandering in brengen.
Hoe werkt het? Kinderen kunnen via de website een kleurplaat downloaden, inkleuren en op het raam hangen. Zo vragen ze ouders en buurtgenoten om een plant te doneren. Klassen die veel planten inzamelen, maken kans op een educatief uitje naar een kas of een verzorgingsles van de GreenBee Foundation.
📅 Nationale Onderwijsweek: 6 t/m 10 oktober 2025
📍 Heel Nederland – ook Achterhoekse basisscholen
💶 Deelname: gratis
🔗 Meer info en kleurplaat: plantsandflowers.com
Wist-je-dat planten in de klas volgens kinderen niet alleen voor gezelligheid zorgen, maar ook hun concentratie en leerplezier verhogen?
