Groenlo loopt massaal mee met 37e Kanonsloop

GROENLO – De 37e editie van de Kanonsloop begon zondag met een flinke dosis energie van de jongste lopers. Honderden basisschoolkinderen uit Groenlo deden mee aan de jaarlijkse sponsorloop. Langs de gracht en door het park klonk luid gejuich van ouders en toeschouwers. De kinderen renden vol enthousiasme over obstakels, netten en banden.

Daarna was het de beurt aan de volwassenen voor de Kanonsloop zelf. Zo’n 250 hardlopers liepen hun rondes langs de Groenlose gracht en door stadspark de Grolse Weiden, met start en finish bij de Muziekkoepel aan de Maliebaan. Onder ideale weersomstandigheden werd er fanatiek gestreden om de podiumplekken.

Bij de 5 kilometer won Bob te Lindert in 16:11, gevolgd door Niels te Molder en David Loef. Bij de vrouwen was Wendy van Bronkhorst het snelst in 18:33.

De 10 kilometer werd gewonnen door Pim Elferink (34:21), met Thomas Konings en Adriaan Boer op de plaatsen twee en drie.

Bij de vrouwen was Daphne Goorhuis de snelste met 40:43.

De bedrijvenloop leverde winst op voor Nedap, gevolgd door Marianum 2 en Klaassen Groep. De organisatie kijkt tevreden terug op een geslaagde dag.

De allereerste Kanonsloop in 1988 slechts enkele tientallen deelnemers trok? Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een vaste sporttraditie met honderden lopers uit de hele regio.

