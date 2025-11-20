Grol 2 knokt zich naar 2-1 zege op AZSV 2

42 keer bekeken

GROENLO – Grol 2 heeft zondag een knappe overwinning geboekt in het bekertoernooi voor eerste elftallen. Op eigen veld werd het sterke AZSV 2 met 2-1 verslagen, een ploeg die al jaren meedraait in de nationale top van tweede elftallen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)

AZSV begon fel, zoals trainer André Oosten al had voorspeld. In het eerste kwartier moest Grol 2 vooral tegenhouden, maar daarna kwam er meer balans en ontstond een fysiek, gelijk opgaand duel zonder grote kansen.

Na rust sloeg Grol toe. Een perfect aangesneden vrije trap van Juul Krabbenborg werd schitterend binnengekopt door Mick Krebbers: 1-0. AZSV maakte echter snel gelijk. Halverwege de tweede helft zette Tygo ten Bulte de Grollenaren opnieuw op voorsprong, na sterk voorbereidend werk van Krebbers en Pepijn Analbers. In het slotoffensief van de bezoekers hield Grol 2 stand en trok de ploeg de overwinning over de streep.

Met de zege is Grol 2 het laatste overgebleven tweede elftal in het bekertoernooi voor eerste teams. De volgende ronde staat gepland op 16 december.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)