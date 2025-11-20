Grol 2 knokt zich naar 2-1 zege op AZSV 2
GROENLO – Grol 2 heeft zondag een knappe overwinning geboekt in het bekertoernooi voor eerste elftallen. Op eigen veld werd het sterke AZSV 2 met 2-1 verslagen, een ploeg die al jaren meedraait in de nationale top van tweede elftallen.
AZSV begon fel, zoals trainer André Oosten al had voorspeld. In het eerste kwartier moest Grol 2 vooral tegenhouden, maar daarna kwam er meer balans en ontstond een fysiek, gelijk opgaand duel zonder grote kansen.
Na rust sloeg Grol toe. Een perfect aangesneden vrije trap van Juul Krabbenborg werd schitterend binnengekopt door Mick Krebbers: 1-0. AZSV maakte echter snel gelijk. Halverwege de tweede helft zette Tygo ten Bulte de Grollenaren opnieuw op voorsprong, na sterk voorbereidend werk van Krebbers en Pepijn Analbers. In het slotoffensief van de bezoekers hield Grol 2 stand en trok de ploeg de overwinning over de streep.
Met de zege is Grol 2 het laatste overgebleven tweede elftal in het bekertoernooi voor eerste teams. De volgende ronde staat gepland op 16 december.
