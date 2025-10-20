Grol 3 bekert overtuigend verder na klinkende 9-0 zege op SP Haarlo 2

GROENLO – Wat een middag voor Grol 3! Op het eigen sportpark Den Elshof behaalden de mannen zaterdag een klinkende 9-0 overwinning op SP Haarlo 2 en plaatsten zich daarmee overtuigend voor de volgende ronde van het bekertoernooi. Een wedstrijd waarin alles klopte: strijdlust, samenspel en scorend vermogen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Na een reeks teleurstellende competitiewedstrijden had leider Ronald Wagendorp zijn team vooraf duidelijk gemaakt wat er op het spel stond. “We moeten het vandaag laten zien. Elke wedstrijd in de beker is een finale,” klonk het in de kleedkamer. Die woorden bleken niet aan dovemansoren gericht, want vanaf het eerste fluitsignaal stond Grol scherp.

Om 16.15 uur werd er afgetrapt onder een heerlijk herfstzonnetje. Grol begon afwachtend, maar nam al snel de regie in handen. In de 16e minuut brak Jur de ban met een geplaatst schot na een knappe assist van Khalid: 1-0. Nog geen tien minuten later was het diezelfde Khalid die de score verdubbelde. De ploeg speelde met vertrouwen en liet de bal soepel rondgaan.

Een lange bal van Yoeri leidde in de 28e minuut tot de 3-0 van Ronald, die koel afrondde. Haarlo probeerde terug te vechten, maar kwam er niet doorheen. De verdediging, met Youri en Bart in het centrum, stond als een huis. Keeper Barry had voor rust slechts één eenvoudige redding te verrichten. Vlak voor de pauze liep Grol nog verder uit: Ronald prikte de 4-0 binnen, waarna Kevin uit een strafschop de ruststand op 5-0 bepaalde.

Na rust veranderde het spelbeeld nauwelijks. Grol bleef de bovenliggende partij, al ontsnapte het even toen een schot van Haarlo via de onderkant van de lat het veld weer in stuiterde. Maar het mooiste moment van de middag kwam van Bart, die met een vlammend schot vanaf de zestien de bal strak in de kruising joeg: 6-0. Een doelpunt om in te lijsten.

Daarna volgden nog treffers van Kevin (7-0) en Mathijs, die met twee late goals de eindstand op 9-0 bepaalde. Een tiende treffer leek in de maak, maar een doelpunt van Niek werd in de 88e minuut wegens buitenspel afgekeurd.

“Dit was precies de reactie die ik wilde zien,” aldus een tevreden Ronald Wagendorp na afloop. “We hebben karakter getoond, fel gespeeld en eindelijk het plezier weer teruggevonden. Als we dit vasthouden, kunnen we in de beker nog ver komen.”

Met deze eclatante zege laat Grol 3 zien dat het de knop heeft omgezet. De ploeg bekert overtuigend verder en kan met vertrouwen toewerken naar de volgende ronde.

📅 Zaterdag 19 oktober

📍 Sportpark Den Elshof, Groenlo

⚽ Uitslag: Grol 3 – SP Haarlo 2: 9-0

🏆 Grol 3 plaatst zich voor de volgende ronde van de beker

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)