Grol blijft thuis ongeslagen na zege op Trekvogels
GROENLO – Grol heeft ook de tweede thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen. Op het eigen sportpark ging de ploeg van trainer Arjen Nijman met 2-1 langs Trekvogels uit Nijmegen. Daarmee houdt Grol aansluiting bij koploper VVG ’25 en bezet het na vier duels de tweede plaats in de tweede klasse F.
Na de nederlaag een week eerder bij Quick 1888 begon Grol fel aan het duel. Al in de openingsminuten kreeg de ploeg drie corners en was Tiem Rots dicht bij de 1-0. Ondanks het overwicht bleef het in de eerste helft bij kansen.
Na rust kwam Grol verdiend op voorsprong toen Luc Berentsen in het strafschopgebied werd neergehaald en zelf de penalty benutte: 1-0. Even later leverde Berentsen een perfecte pass op Tyn Brockötter, die beheerst de 2-0 binnenschoot. De spanning keerde terug toen Filip Pavlovic in de slotfase namens Trekvogels de aansluitingstreffer maakte, maar Grol hield stand.
Trainer Arjen Nijman was tevreden: “We lieten zien dat we karakter hebben. De jonge jongens nemen verantwoordelijkheid, dat stemt positief voor de komende weken.”
Een mooi extraatje voor de Groenlose club was dat ook Grol 2 en Grol 3 hun wedstrijden wonnen, waardoor het een ‘drievoudige zegezondag’ werd. Bovendien maakte Mark Hietland na een langdurige blessure zijn rentree in het eerste elftal.
🔗 Meer info: www.svgrol.nl
