Grol huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke avond
GROENLO – Bij s.v. Grol zijn donderdag 13 november maar liefst negen leden gehuldigd voor hun langdurige inzet voor de vereniging. Zeven leden vierden hun 50-jarig jubileum, twee leden zijn zelfs 75 jaar verbonden aan de club. De bijeenkomst vond plaats bij De Mattelier, waar familieleden en bestuur aanwezig waren.
Voorzitter Stan Raben trad op als ceremoniemeester. Elk lid werd persoonlijk toegesproken door een bestuurslid en kreeg een blijvend aandenken. De avond stond vol anekdotes en herinneringen, waarin nog eens duidelijk werd hoe groot de verdiensten van de jubilarissen zijn — zowel als speler als vrijwilliger.
Jan Stöteler, een van de 75-jarige jubilarissen, kon vanwege zijn gezondheid niet aanwezig zijn. Hij wordt deze week thuis bezocht om zijn onderscheiding alsnog in ontvangst te nemen.
Jubilarissen 75 jaar
-
Jan Stöteler
-
Henk Hoffman
Jubilarissen 50 jaar
-
Peter Porskamp
-
Jeroen te Veluwe
-
Hans Luttikholt
-
Paul Huijskes
-
Marcel Wolters
-
Jos Wolters
-
Ewald Brockötter
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Ivo de Tweede en adjudant Dave vormen nieuw prinsenpaar van Grolle 36
- Grol huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke avond 3
- Serious Hits Top 2000 Live! trapt nieuwe tour af in De Mattelier 2
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 2
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- Christmas by Candlelight in Zieuwent: barok in kaarslicht 2
Trending deze week
- Ivo de Tweede en adjudant Dave vormen nieuw prinsenpaar van Grolle 36
- Grol huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke avond 3
- Grol 2 knokt zich naar 2-1 zege op AZSV 2 1
- Milieu Centraal waarschuwt: nu maatregelen nemen tegen muizenoverlast 1
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 2