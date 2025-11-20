Grol huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke avond

72 keer bekeken

GROENLO – Bij s.v. Grol zijn donderdag 13 november maar liefst negen leden gehuldigd voor hun langdurige inzet voor de vereniging. Zeven leden vierden hun 50-jarig jubileum, twee leden zijn zelfs 75 jaar verbonden aan de club. De bijeenkomst vond plaats bij De Mattelier, waar familieleden en bestuur aanwezig waren.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (3) 👎 Niet leuk (0)

Voorzitter Stan Raben trad op als ceremoniemeester. Elk lid werd persoonlijk toegesproken door een bestuurslid en kreeg een blijvend aandenken. De avond stond vol anekdotes en herinneringen, waarin nog eens duidelijk werd hoe groot de verdiensten van de jubilarissen zijn — zowel als speler als vrijwilliger.

Jan Stöteler, een van de 75-jarige jubilarissen, kon vanwege zijn gezondheid niet aanwezig zijn. Hij wordt deze week thuis bezocht om zijn onderscheiding alsnog in ontvangst te nemen.

Jubilarissen 75 jaar

Jan Stöteler

Henk Hoffman

Jubilarissen 50 jaar

Peter Porskamp

Jeroen te Veluwe

Hans Luttikholt

Paul Huijskes

Marcel Wolters

Jos Wolters

Ewald Brockötter

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (3) 👎 Niet leuk (0)