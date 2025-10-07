Grol JO13-2 laat twee punten liggen in Ruurlo
GROENLO/RUURLO – In een spannende competitiewedstrijd tegen Ruurlo JO13-1 heeft Grol JO13-2 zichzelf tekortgedaan. Na een 0-1 voorsprong bij rust eindigde het duel uiteindelijk in 2-2. Door een zwak begin van de tweede helft liet de ploeg uit Groenlo de winst glippen.
Trainer Roy was dit weekend afwezig, waardoor Rob en Barry de leiding hadden. Onder zonnige omstandigheden begon Grol sterk. De bezoekers zetten Ruurlo vroeg onder druk en creëerden meerdere kansen. In de 20ste minuut schoot Tygo Janssen de 0-1 binnen na een afgeslagen corner. Doelman Oskar Wouters hield zijn doel verder schoon, waardoor Grol met een kleine voorsprong ging rusten.
In de rust werd benadrukt om scherp te blijven, maar dat pakte anders uit. Binnen tien minuten na de hervatting draaide Ruurlo de stand om naar 2-1 dankzij snelle counters over de linkerflank. Grol herpakte zich en bleef aanvallen, maar de sterke Ruurlo-doelvrouw hield lang stand. In de 48ste minuut bracht Tygo Scharenborg de stand weer in evenwicht na een voorzet van Hajrullah Sogojeva.
In het slot kreeg Grol nog kansen op de winst, maar de bal wilde er niet meer in. Zo bleef het bij een teleurstellend gelijkspel.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers 31
- VIV Open Bedrijvendagen Varsseveld: zes dagen innovatie en ontmoeting 5
- Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo 4
- Open Bedrijvendag Oost Gelre 2025 opent deuren in Groenlo 3
- De Oude Calixtus: hartslag van Grolle, door de eeuwen heen 3
- Groenlo loopt massaal mee met 37e Kanonsloop 2
Trending deze week
- BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers 31
- Groenlo loopt massaal mee met 37e Kanonsloop 2
- De Oude Calixtus: hartslag van Grolle, door de eeuwen heen 3
- Nieuwe stichting neemt sporthal Den Elshof over 1
- Pianotalent Roman Fediurko speelt Beethoven en Rachmaninov in Koppelkerk 1
- Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo 4