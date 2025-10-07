Grol JO13-2 laat twee punten liggen in Ruurlo

In de rust werd benadrukt om scherp te blijven - Foto: PR

GROENLO/RUURLO – In een spannende competitiewedstrijd tegen Ruurlo JO13-1 heeft Grol JO13-2 zichzelf tekortgedaan. Na een 0-1 voorsprong bij rust eindigde het duel uiteindelijk in 2-2. Door een zwak begin van de tweede helft liet de ploeg uit Groenlo de winst glippen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Trainer Roy was dit weekend afwezig, waardoor Rob en Barry de leiding hadden. Onder zonnige omstandigheden begon Grol sterk. De bezoekers zetten Ruurlo vroeg onder druk en creëerden meerdere kansen. In de 20ste minuut schoot Tygo Janssen de 0-1 binnen na een afgeslagen corner. Doelman Oskar Wouters hield zijn doel verder schoon, waardoor Grol met een kleine voorsprong ging rusten.

In de rust werd benadrukt om scherp te blijven, maar dat pakte anders uit. Binnen tien minuten na de hervatting draaide Ruurlo de stand om naar 2-1 dankzij snelle counters over de linkerflank. Grol herpakte zich en bleef aanvallen, maar de sterke Ruurlo-doelvrouw hield lang stand. In de 48ste minuut bracht Tygo Scharenborg de stand weer in evenwicht na een voorzet van Hajrullah Sogojeva.

In het slot kreeg Grol nog kansen op de winst, maar de bal wilde er niet meer in. Zo bleef het bij een teleurstellend gelijkspel.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)