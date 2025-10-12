Grol JO13-2 verliest thuis van sterk FC Eibergen

GROENLO – Grol JO13-2 heeft zaterdag op eigen veld met 0-2 verloren van FC Eibergen JO13-1. In een rommelige wedstrijd lukte het de ploeg van trainer Roy niet om de vroege achterstand ongedaan te maken.

De Grolse formatie begon met goede inzet, maar werd gaandeweg teruggedrongen door het beter voetballende Eibergen. Keeper Oskar wist zijn team met een knappe redding lang op de been te houden, maar na twintig minuten kwam de 0-1 tot stand via een strafschop. Kort voor rust verdubbelden de bezoekers de voorsprong na een snelle counter: 0-2.

In de tweede helft bleef het spelbeeld hetzelfde. Eibergen hield het initiatief, terwijl Grol hard werkte om in de wedstrijd te blijven. Een schot van de bezoekers belandde nog op de lat, maar echte kansen voor Grol bleven schaars. Pas in de slotfase dwong de ploeg een corner af, die bijna voor de aansluitingstreffer zorgde. De doelman van Eibergen redde echter op de lijn.

Ondanks de nederlaag kon Grol met opgeheven hoofd van het veld. Het team sluit het eerste deel van de competitie af met een keurige plek in de middenmoot.

Aanvoerder Mees bedankte vooraf de scheidsrechter met een kleinigheidje in het kader van de Week van de Scheidsrechter — een mooi sportief gebaar.

