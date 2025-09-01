Grol komt goed voor de dag ondanks verlies

LICHTENVOORDE – Ondanks een 3-1 nederlaag tegen aartsrivaal en eersteklasser Longa ’30 liet Grol een verdienstelijke wedstrijd zien op het sportcomplex aan de Raadhuisstraat. Onder leiding van trainer/coach Arjen Nijman trakteerde de tweedeklasser de talrijke meegereisde supporters op een boeiende partij voetbal.

Al na vijf minuten kwam Grol op voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Davy Schutten kopte Jordi Geelink de 0-1 binnen. Daarvoor had Grol al twee grote kansen gemist. Het team hield die voorsprong echter niet vast. Thom Berentsen maakte in de 13e minuut de gelijkmaker en even later wist Longa-doelman Bas van Ringelenstijn een inzet van Jordy Schutten te keren. Longa liep nog voor rust uit via doelpunten van Stijn Kruijs en Bjarne te Bake, waardoor het 3-1 stond bij de pauze.

In de tweede helft, onder leiding van scheidsrechter Wijnand Rutgers met assistenten Marco ten Broeke en Geert Lobeek, bleef het spel in evenwicht maar werd er niet meer gescoord. Opvallend was het fanatieke optreden van de 71-jarige Longa-trainer Laurens Knippenborg, die zelfs door de scheidsrechter tot de orde werd geroepen.

Afscheid van multifunctionele Grol-speler

Na afloop nam Grol afscheid van Jose Carlos Gonzales Castellanos. De verdediger, die in de selectie op meerdere posities inzetbaar was en bekendstond om zijn goede humeur en teammentaliteit, vertrekt naar Brabant om daar te studeren. Zijn vertrek wordt gezien als een aderlating voor de selectie.

Programma

Dinsdag 2 september : FC Winterswijk – Grol (oefenwedstrijd), aanvang 20.15 uur in Winterswijk.

Zaterdag 6 september: Grol – Rigtersbleek (bekerwedstrijd), aanvang 17.00 uur op sportpark Den Elshof.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in