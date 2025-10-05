Grol laat voorsprong glippen tegen Quick 1888
GROENLO/NIJMEGEN – Grol heeft zondag in de derde competitiewedstrijd van het seizoen de eerste nederlaag moeten slikken. Op sportpark De Dennen verloor de ploeg van trainer Arjen Nijman met 3-2 van Quick 1888, ondanks een sterke fase na rust waarin de Groenlose formatie zelfs op voorsprong kwam.
Na zeges op VIOD (0-3) en Varsseveld (3-2) leek Grol ook in Nijmegen op weg naar punten. De thuisploeg kwam in de 19e minuut via Nick Dekker op 1-0, maar Tyn Brockötter maakte na goed werk van Tiem Rots gelijk. In de tweede helft zette Luc Berentsen zijn ploeg op voorsprong na een fraaie aanval, opgezet door Mick Wissink. Toch wist Quick 1888 de wedstrijd te kantelen met twee treffers van Floyd Mulder: 3-2.
Grol miste meerdere vaste krachten, waaronder Tycho Riteco, Mike Kempers, Siebe Lantink en Mark Hietland. Ook Kaj Riteco viel tijdens de warming-up af, waardoor Yaluca Meusert in de basis begon. Ondanks deze tegenvallers speelde Grol bij vlagen goed, maar liet het de overwinning uit handen glippen.
Trainer Arjen Nijman bleef na afloop realistisch:
“We hebben hard gewerkt en goed gevoetbald, maar het ontbrak aan scherpte in de slotfase. Dit is een leermoment voor ons.”
Grol hoopt op herstel in het thuisduel van zondag 12 oktober tegen Trekvogels, waarin het de aansluiting met de top wil behouden.
📅 Volgende wedstrijd: zondag 12 oktober, 14.30 uur
📍 Locatie: Sportpark Den Elshof, Groenlo
🔗 Meer info: www.svgrol.nl
