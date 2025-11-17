Grol overtuigt met 4-0 en nadert koppositie

Tiem Rots haalt uit richting het doel tijdens de thuiswedstrijd tegen Beuningse Boys. - Foto: Marcel Houwer

GROENLO – Grol 1 heeft zondag een flinke stap gezet richting de koppositie in de tweede klasse F. Op een goed gevuld sportpark Den Elshof won de ploeg van trainer Arjen Nijman met overtuigende cijfers van Beuningse Boys: 4-0. Dankzij de zege staat Grol nu tweede, op één punt afstand van VVG ’25.

De eerste helft bracht veel druk van Grol, maar geen doelpunten. Dat veranderde direct na rust. Al na twee minuten kopte Joost Penterman een vrije trap van uitblinker Tiem Rots binnen: 1-0. Die treffer gaf de thuisploeg de wind in de rug.

De terugkeer van de lang geblesseerde Tycho Riteco zorgde voor nieuwe energie. Zijn snelheid en agressie waren direct merkbaar. Even later bracht Mark Hietland de 2-0 op het scorebord na opnieuw een perfecte corner van Rots.

In de slotfase besliste Grol de wedstrijd definitief. Rots bekroonde zijn sterke optreden met de 3-0, na een strakke eindpass van Riteco. Diezelfde Riteco maakte het feest compleet door zelf de 4-0 binnen te schieten.

“We wilden laten zien dat we thuis onverslaanbaar kunnen zijn,” zei matchwinner Rots na afloop. “Deze ploeg groeit elke week. Dit voelt als een beloning voor het harde werk.”

Volgende week wacht voor Grol een belangrijke uitwedstrijd tegen OBW in Zevenaar.

Uitslagen 2F

Grol – Beuningse Boys 4-0

VVG ’25 – OBW 2-1

SC Westervoort – RKZVC 2-0

Spero – Trekvogels 0-0

VIOD – DVC ’26 7-2

Quick 1888 – Jonge Kracht 2-1

SC Varsseveld – Vrij

Stand

VVG ’25 – 19 punten Grol – 18 SC Westervoort – 14 Quick 1888 – 14 (8 weds.) VIOD – 11 Trekvogels – 11 (8 weds.) Jonge Kracht – 11 (8 weds.) OBW – 10 Spero – 8 (8 weds.) Beuningse Boys – 7 DVC ’26 – 5 (8 weds.) Varsseveld – 4 RKZVC – 3

Programma Grol

Dinsdag 18 november: 20.00 uur FC Zutphen – Grol (Achterhoek Cup)

Zondag 23 november: 14.30 uur OBW – Grol

Zondag 30 november: 14.30 uur Grol – RKZVC

Zondag 7 december: 14.00 uur SC Westervoort – Grol

Dinsdag 9 december: 20.00 uur Grol – VIOD Doetinchem (Achterhoek Cup)

