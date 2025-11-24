Grol verspeelt in slotfase winst bij OBW
ZEVENAAR – Grol heeft zondagmiddag bij OBW twee dure punten laten liggen. De ploeg uit Groenlo, die de aansluiting met koploper VVG ’25 wil behouden, kwam slecht uit de startblokken en moest al vroeg wisselen door blessures. Uiteindelijk eindigde het duel in 2-2.
Al in de warming-up viel Tiem Rots geblesseerd uit, waarna Grol in de derde minuut direct tegen een achterstand aankeek. Een fout in de opbouw gaf OBW-spits Jort Hunting vrije doortocht: 1-0. Na een kwartier moest ook centrale verdediger Kaj Riteco het veld verlaten, waardoor de organisatie opnieuw moest worden omgezet.
Na een rommelige openingsfase kreeg Grol steeds meer grip. De grootste kansen waren voor Luc Berentsen, maar OBW haalde tot twee keer toe een bal van de lijn. Vlak voor rust wees scheidsrechter Schoonderwoerd na hands naar de stip. Berentsen bleef koel: 1-1.
Na rust werd Grol de bovenliggende partij. Doelman Nick Oude Luttikhuis redde kort na de aftrap, waarna Tyn Brockötter de 1-2 binnenschoot. Even later leek Berentsen de 1-3 te maken, maar dat doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd – een beslissing waar de Grolse bank twijfels bij had.
Hoewel Grol defensief weinig weggaf en nieuwkomer Eren Güler zijn debuut maakte, ging het in de slotfase alsnog mis. Na balverlies profiteerde opnieuw Hunting: 2-2.
Komende zondag wacht in Groenlo de derby tegen RKZVC. Tegelijkertijd vindt op Den Elshof de najaars Fancy Fair van de VSVG plaats.
