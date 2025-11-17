ma 17 nov — Groenlo: 4°C • 0°–7° meer weer →

Grol VR 18+ pakt kampioenstitel na spannende slotavond

Redactie 17 november 2025 39
Grol VR18+ kampioen november 2025

Foto: PR
GROENLO – De vrouwen van Grol 18+ (7 tegen 7) hebben vrijdagavond overtuigend de kampioenstitel binnengehaald. Tijdens de slotavond op 14 november werd de laatste speelronde afgewerkt, waarin Grol de benodigde punten veiligstelde.

Met duidelijke zeges op VIOS Beltrum (4-0) en Erix (1-0) leek Grol op koers, maar het beslissende duel tegen concurrent Longa ’30 zorgde voor de nodige spanning. In een wedstrijd die tot de laatste seconde gelijk opging, bleef de stand steken op 0-0. Dat ene punt was genoeg: Grol bleef drie punten voor op Longa en kroonde zich daarmee tot kampioen.

