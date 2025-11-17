Grol VR 18+ pakt kampioenstitel na spannende slotavond

39 keer bekeken

GROENLO – De vrouwen van Grol 18+ (7 tegen 7) hebben vrijdagavond overtuigend de kampioenstitel binnengehaald. Tijdens de slotavond op 14 november werd de laatste speelronde afgewerkt, waarin Grol de benodigde punten veiligstelde.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Met duidelijke zeges op VIOS Beltrum (4-0) en Erix (1-0) leek Grol op koers, maar het beslissende duel tegen concurrent Longa ’30 zorgde voor de nodige spanning. In een wedstrijd die tot de laatste seconde gelijk opging, bleef de stand steken op 0-0. Dat ene punt was genoeg: Grol bleef drie punten voor op Longa en kroonde zich daarmee tot kampioen.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen

Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB)

Verstuur tip

Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen.

💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.