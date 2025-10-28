Grolle maakt zich op voor de Elfde van de Elfde Kroegentocht

43 keer bekeken

GROENLO – In Grolle is het bijna zover: de start van het vijfde seizoen! Op maandag 11 november barst de Elfde van de Elfde Kroegentocht los — hét moment waarop carnaval officieel begint. De organisatie van de Knunnekes belooft een programma vol muziek, traditie en gezelligheid.

De kroegentocht start om 15.11 uur bij Hotel Pot met een optreden van buutreedner Bas de Stofjas. Na het hijsen van de Knunnekesvlag bij de Oude Calixtuskerk trekken de feestvierders verder langs Cubanos, Café De Kroon en Bar De Lange Gang, begeleid door dweilorkest Rebelsje. Onderweg staan stamppot, tafelredes en carnavalsmuziek centraal, met optredens van Mark Ebbers, De Natte Sponzen en De Lingo’s.

’s Avonds worden het Gouden Veertje, de Kapstokonderscheiding en het Gouden Mangeltje uitgereikt.

Wie na deze aftrap nog niet uitgefeest is, kan zijn hart ophalen bij de volgende Knunnekes-activiteiten:

🎭 Prinsenbal: vrijdag 14 november bij City Lido, aanvang 20.11 uur (gratis entree).

🎶 Good Wies Festival: zondag 23 november bij De Pelikaan, met live muziek en gezelligheid.

🚶‍♂️ Grote Carnavalsoptocht: zondag 15 februari 2026 — de inschrijving is al geopend.

🎤 Pronkzittingen: zeven shows in januari 2026, kaartverkoop start op 28 november bij De Lange Gang.

📅 Maandag 11 november, vanaf 15.11 uur

📍 Start: Hotel Pot, Groenlo

💶 €22 (inclusief buffet bij Cubanos, tickets via tickets.knunnekes.nl)

🎭 Carnavalsoutfit verplicht? Nee, maar wel gewenst!

🔗 Meer info: www.knunnekes.nl

Wist je dat de Knunnekes dit jaar voor de 61e keer het carnavalsseizoen inluiden? De eerste Grolse Elfde van de Elfde-viering vond al plaats in de jaren zestig.

