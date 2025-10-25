Grolse Wanten bestaan 20 jaar en lanceren duurzame wollen want

GROENLO – De Sociëteit Grolse Wanten vierde dit weekend haar 20-jarig jubileum met een feestelijke bijeenkomst vol herinneringen, waardering en toekomstplannen. Hoogtepunt van de middag was de presentatie van de nieuwe, 100% duurzame Grolse Want, ambachtelijk gemaakt van pure wol uit eigen regio.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (17) 👎 Niet leuk (0)

“Toen wij in 2005 begonnen, hadden we niet kunnen vermoeden dat we twintig jaar later met zoveel trots konden terugkijken,” vertelde voorzitter Xander Luttikholt. Dankzij de inzet van breisters en vrijwilligers groeide de Sociëteit uit tot een levend symbool van Grolse traditie. In 2017 werd het Grolse wantenbreien opgenomen op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, en inmiddels zijn er ruim 2.500 patronenboekjes verkocht.

De lancering van de nieuwe Grolse Want markeert een volgende stap: een volledig natuurlijk, afbreekbaar en lokaal product, ontwikkeld in samenwerking met de Deventer Schaapskudde wol project. “De Grolse Want is weer wat hij ooit was: een eerlijk, duurzaam product – warm, eigen en echt Grols,” aldus Niek Meekes. De nieuwe want is inmiddels ook te zien en te bestellen via de webshop op www.grolsewanten.nl

Erfgoed met een lange geschiedenis

Naast het oude Grolse kanon, het Grolsch bier en de historische vestingstad is de Grolse Want een van de bekendste producten van eigen bodem. Volgens de overlevering gaat de traditie mogelijk terug tot de tijd van Prins Frederik Hendrik (1627). Zeker is dat herders in de 19e eeuw rond Groenlo hun schapen hoedden en in de wintermaanden “schepershansken” breiden van hun eigen wol.

De achtpuntige ster in blauw en wit vormt het kenmerk van de originele Grolse Want. Volgens sommigen symboliseren de sterren de bastions en ravelijnen van de oude vestingstad, terwijl de rode stip in het midden het hart van Grolle voorstelt. De wollen wanten worden nog altijd met de hand gebreid, een techniek die van moeder op dochter is doorgegeven.

Aan het begin van de 20e eeuw bezat Groenlo zelfs een heuse Grolse Wantenfabriek: de firma Heijmans in de Kevelderstraat. Daar breidden zo’n 250 vrouwen thuis wanten voor de fabriek, die ze leverde aan winkels in binnen- en buitenland. De wol werd in strengen bezorgd, waarna de breisters er in hun vrije tijd mee aan de slag gingen. Een paar wanten leverde in de jaren vijftig zo’n ƒ1,75 op.

De traditie dreigde te verdwijnen, tot in 2005 negen Grollenaren de Sociëteit Grolse Wanten oprichtten. Hun doel: voorkomen dat de Grolse Want alleen nog in een museum te zien zou zijn. Dankzij hun inspanningen leeft het ambacht voort — én is het vandaag duurzamer dan ooit.

Wist je dat de Grolse Wanten hun kenmerkende patroon met de hand worden gebreid op vier of vijf pennen, en dat sommige patronen kleine variaties hebben die per breister verschillen?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (17) 👎 Niet leuk (0)