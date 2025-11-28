Grote brand legt woning en schuur in Halle in de as; dorp geschrokken
HALLE – Een felle brand heeft vrijdag rond het middaguur een woning met bijbehorende schuur aan de Dorpsstraat in Halle volledig verwoest. De brand zorgde voor veel onrust in het dorp door de hoge vlammen en een brede zwarte rookpluim die tot ver in de omgeving zichtbaar was.
De hulpdiensten schaalden snel op. Brandweerkorpsen uit meerdere plaatsen kwamen ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Daarbij werd ingezet op het beschermen van aangrenzende panden. De Dorpsschool, die vlak bij de brandlocatie ligt, werd uit voorzorg ontruimd. De leerlingen zijn op een veilige plek ondergebracht.
De Dorpsstraat werd direct volledig afgesloten om de hulpverlening ruimte te geven. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden vanwege de rookontwikkeling.
Volgens eerste informatie van de veiligheidsregio is niemand gewond geraakt. De brandweer laat weten dat zowel de woning als de schuur als verloren moeten worden beschouwd.
Over de oorzaak van de brand is nog geen definitieve duidelijkheid, maar er zou sprake zijn geweest van werkzaamheden in de schuur kort voor het uitbreken van het vuur.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Mark Scoular viert 60e verjaardag in Groenlo met vrienden van De Slag om Grolle 8
- Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum 4
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- BU!T brengt bluesrock naar Rockcafé Taste 2
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 2
- Top 10: de leukste kerstmarkten rondom Oost Gelre dit jaar 2
Trending deze week
- Mark Scoular viert 60e verjaardag in Groenlo met vrienden van De Slag om Grolle 8
- Top 10: de leukste kerstmarkten rondom Oost Gelre dit jaar 2
- Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum 4
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 2
- BU!T brengt bluesrock naar Rockcafé Taste 2
- Kwerreveld Dakbedekkingen sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep 1