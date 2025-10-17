Grote drukte bij ruilmiddag fotoplaatjes bij Albert Heijn Groenlo

GROENLO – Donderdagmiddag 16 oktober was het gezellig druk in de Albert Heijn aan de Beltrumsestraat. Klanten verzamelden zich rond de tafels om fanatiek fotoplaatjes te ruilen voor het Grolle vanuit de lucht-album.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)

De ruilmiddag was onderdeel van de spaaractie waarbij klanten bij elke €10 aan boodschappen een zakje met vier fotoplaatjes ontvingen. Het bijbehorende hardcover album, gevuld met maar liefst 216 dronefoto’s van fotograaf Marcel Houwer, laat Groenlo zien vanuit de lucht – van het historische centrum tot het buitengebied.

De actie bleek een groot succes. Veel bezoekers kwamen langs om hun verzameling compleet te maken, wat zorgde voor een levendige sfeer in de supermarkt. De ruilmiddag vormde het slot van de succesvolle spaaractie. Daarmee kwam er een einde aan wekenlang sparen, ruilen en verzamelen van de fotoplaatjes van Grolle vanuit de lucht.

Het album is inmiddels een echt collectors item geworden. Voor wie nog graag een foto uit het album wil nabestellen: dat kan via www.oypo.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)