Grote drukte bij ruilmiddag fotoplaatjes bij Albert Heijn Groenlo
GROENLO – Donderdagmiddag 16 oktober was het gezellig druk in de Albert Heijn aan de Beltrumsestraat. Klanten verzamelden zich rond de tafels om fanatiek fotoplaatjes te ruilen voor het Grolle vanuit de lucht-album.
De ruilmiddag was onderdeel van de spaaractie waarbij klanten bij elke €10 aan boodschappen een zakje met vier fotoplaatjes ontvingen. Het bijbehorende hardcover album, gevuld met maar liefst 216 dronefoto’s van fotograaf Marcel Houwer, laat Groenlo zien vanuit de lucht – van het historische centrum tot het buitengebied.
De actie bleek een groot succes. Veel bezoekers kwamen langs om hun verzameling compleet te maken, wat zorgde voor een levendige sfeer in de supermarkt. De ruilmiddag vormde het slot van de succesvolle spaaractie. Daarmee kwam er een einde aan wekenlang sparen, ruilen en verzamelen van de fotoplaatjes van Grolle vanuit de lucht.
Het album is inmiddels een echt collectors item geworden. Voor wie nog graag een foto uit het album wil nabestellen: dat kan via www.oypo.nl.
