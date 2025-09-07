Grote streekboekenmarkt bij ECAL op 6 oktober

🔊 🔊 Beluister dit artikel (voorleesfunctie)

DOETINCHEM – Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) houdt op maandag 6 oktober 2025 een grote tweedehands boekenmarkt in de sfeervolle studiezaal van ’t Brewinc in Doetinchem. Bezoekers kunnen tussen 10.30 en 13.30 uur snuffelen tussen tafels vol streekhistorische en algemene geschiedenisboeken, genealogie, tijdschriften en streekromans.

De markt richt zich op iedereen met interesse in de rijke historie van Achterhoek en Liemers. Daarnaast is de boekwinkel van ECAL geopend met de nieuwste streekboeken, kalenders, wenskaarten en andere publicaties—handig voor wie zijn collectie wil aanvullen of een origineel cadeau zoekt.

“Voor liefhebbers van lokale geschiedenis is dit dé plek om net dat ene ontbrekende deel te vinden—of een onverwachte parel te ontdekken,” aldus de organisatie.

Waarom nu? Een compacte, laagdrempelige markt op een centrale locatie maakt het makkelijk om in korte tijd veel te bekijken, met aanbod dat je elders zelden samen vindt.

Feitenblokje

📅 Maandag 6 oktober 2025

🕙 10.30 – 13.30 uur

📍 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL), ’t Brewinc, IJsselkade 13, Doetinchem

💶 Entree: gratis

🅿️ Parkeren: zie Parkeren | Gemeente Doetinchem

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)