Harry Potter-middag in Bibliotheek Winterswijk

WINTERSWIJK – De bibliotheek verandert zondag 21 september in een magische wereld vol tovenaars, heksen en dreuzels. Vanaf 14.00 uur zijn jong en oud welkom om mee te doen aan de Harry Potter-middag.

Bezoekers kunnen hun eigen toverstaf maken, nieuwe spreuken bedenken en deelnemen aan Harry Potter-spellen. Ook is er een fotomoment als tovenaarsleerling en een speciale VR-experience waarmee je jezelf naar de ‘echte’ Harry Potter-wereld kunt verplaatsen.

“We willen kinderen én volwassenen op een speelse manier laten ervaren hoe leuk lezen en fantasie kunnen zijn,” zegt een medewerker van de bibliotheek.

Aanmelden is niet nodig; iedereen mag binnenlopen.

📅 Zondag 21 september 2025, 14.00 uur

📍 Bibliotheek Winterswijk

💶 Deelname gratis

🔗 www.oostachterhoek.nl/activiteiten

