Hartverwarmend en geestig: Bob Trevino Likes It in Filmhuis Winterswijk

WINTERSWIJK – Op dinsdag 18 november vertoont Filmhuis Winterswijk de film Bob Trevino Likes It, een aandoenlijke, humorvolle en ontroerende productie die volgens Trouw “langzaam je hart verovert”. De film is te zien in Servicetheater Skopein om 16.00, 18.30 en 21.00 uur.

De jonge Lily Trevino belandt in een emotionele achtbaan wanneer haar vriend vreemdgaat en haar narcistische vader elk contact verbreekt. Een toevallige Facebookvriendschap met een andere Bob Trevino brengt echter onverwarmde warmte in haar leven. Deze Bob blijkt alles te zijn wat haar vader niet is: vriendelijk, betrokken en oprecht geïnteresseerd. Wat volgt is een hartverwarmend verhaal over verlies, verbondenheid en nieuwe kansen.

De film, die wereldwijd lof oogstte, wordt door de Volkskrant omschreven als “ontroerend en geestig” en door The Guardian als een “quirky comedy waar verzet zinloos is”.

📅 Datum: dinsdag 18 november 2025

📍 Locatie: Servicetheater Skopein, Meddosestraat 4-8, Winterswijk

🎬 Aanvang: 16.00, 18.30 en 21.00 uur

💶 Entree: regulier, met €3 korting voor donateurs

🔗 Reserveren: via Skopein of telefonisch via 0543-521515

