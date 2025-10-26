Hartverwarmend IJslands drama ‘Solitude’ in Filmhuis Winterswijk

17 keer bekeken

WINTERSWIJK – In Servicetheater Skopein draait dinsdag 11 november de film Solitude, een ontroerend IJslands drama over vriendschap, verlies en verbinding. De film is te zien om 16.00, 18.30 en 21.00 uur.

Solitude vertelt het verhaal van Gunnar, een oudere boer die zijn afgelegen boerderij moet verlaten wanneer de overheid zijn land onteigent voor een stuwmeer. In de stad leidt hij een stil en teruggetrokken bestaan, totdat hij de tienjarige Ari ontmoet — een buurjongen die thuis weinig aandacht krijgt. Tussen de zwijgzame man en de nieuwsgierige jongen groeit langzaam een bijzondere band, vol warmte, humor en menselijkheid.

De film, geregisseerd door Nina Pálmadóttir en geschreven door Rúnar Rúnarsson, ontving lovende recensies.

Belangrijk: de voorstellingen van het Filmhuis Winterswijk zijn voor iedereen toegankelijk — ook als je geen donateur bent.

📅 Dinsdag 11 november 2025

📍 Servicetheater Skopein, Meddosestraat 4-8, Winterswijk

🕓 Aanvang: 16.00, 18.30 en 21.00 uur

💶 Toegang: regulier tarief

🔗 Reserveren via: Skopein.nl

Wist je dat

Filmhuis Winterswijk sinds 1978 bestaat en volledig wordt gerund door vrijwilligers die bijzondere kwaliteitsfilms naar de Achterhoek halen?

