Hartverwarmend IJslands drama ‘Solitude’ in Filmhuis Winterswijk
WINTERSWIJK – In Servicetheater Skopein draait dinsdag 11 november de film Solitude, een ontroerend IJslands drama over vriendschap, verlies en verbinding. De film is te zien om 16.00, 18.30 en 21.00 uur.
Solitude vertelt het verhaal van Gunnar, een oudere boer die zijn afgelegen boerderij moet verlaten wanneer de overheid zijn land onteigent voor een stuwmeer. In de stad leidt hij een stil en teruggetrokken bestaan, totdat hij de tienjarige Ari ontmoet — een buurjongen die thuis weinig aandacht krijgt. Tussen de zwijgzame man en de nieuwsgierige jongen groeit langzaam een bijzondere band, vol warmte, humor en menselijkheid.
De film, geregisseerd door Nina Pálmadóttir en geschreven door Rúnar Rúnarsson, ontving lovende recensies.
Belangrijk: de voorstellingen van het Filmhuis Winterswijk zijn voor iedereen toegankelijk — ook als je geen donateur bent.
📅 Dinsdag 11 november 2025
📍 Servicetheater Skopein, Meddosestraat 4-8, Winterswijk
🕓 Aanvang: 16.00, 18.30 en 21.00 uur
💶 Toegang: regulier tarief
🔗 Reserveren via: Skopein.nl
Wist je dat
Filmhuis Winterswijk sinds 1978 bestaat en volledig wordt gerund door vrijwilligers die bijzondere kwaliteitsfilms naar de Achterhoek halen?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Wintertijd 2025: een uurtje langer slapen 43
- Grolse Wanten bestaan 20 jaar en lanceren duurzame wollen want 21
- Het stadhuis van Groenlo – onder de stenen van de stad 18
- Circus Bossle keert terug naar Keijenborg 3
- Zwarte Cross knalt naar Amsterdam Dance Event met Paul Elstak, Ruffneck en Donnie 3
- Hommage aan Liselore Gerritsen in Kapel op ’t Rijsselt 1
Trending deze week
- Wintertijd 2025: een uurtje langer slapen 43
- Grolse Wanten bestaan 20 jaar en lanceren duurzame wollen want 21
- Het stadhuis van Groenlo – onder de stenen van de stad 18
- Zwarte Cross knalt naar Amsterdam Dance Event met Paul Elstak, Ruffneck en Donnie 3
- Circus Bossle keert terug naar Keijenborg 3
- Hommage aan Liselore Gerritsen in Kapel op ’t Rijsselt 1