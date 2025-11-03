HCW start seizoen met nieuwe en trouwe sponsoren
WINTERSWIJK – Handbalvereniging HCW is het nieuwe seizoen gestart met zowel een nieuwe als een vertrouwde sponsor. Nedim Stukadoors sluit zich voor het eerst aan bij de vereniging, terwijl Restaurant Oku ook dit jaar weer zijn steun verlengt.
Zondag werden de sponsorovereenkomsten officieel ondertekend bij HCW. Beide bedrijven waren aanwezig voor een gezamenlijke teamfoto. Nedim Stukadoors prijkt dit seizoen op het tenue van het team waarin de dochter van eigenaar Nedim speelt.
Met de steun van de sponsors gaat HCW vol vertrouwen een nieuw seizoen tegemoet, waarin sportiviteit en betrokkenheid centraal staan.
