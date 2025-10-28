Heavy Duty brengt eerbetoon aan Rory Gallagher in Rockcafé Taste
GROENLO – Zaterdag 8 november staat Rockcafé Taste in Groenlo in het teken van de legendarische Ierse bluesrocker Rory Gallagher. De Ierse band Heavy Duty, afkomstig uit het noordwesten van Ierland, brengt die avond een krachtig eerbetoon aan hun grote muzikale voorbeeld.
De band speelde eerder op het Hootchie Koe Festival en maakte indruk met hun energieke bluesrock. De drie muzikanten hebben hun sporen verdiend in de lokale muziekscene en bundelen nu hun krachten in een explosieve liveband met invloeden van Thin Lizzy, ZZ Top en Gary Moore.
De tour is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Rockcafé Taste in Groenlo, Muziekcafé de Cactus in Hengelo en ’t Pand van Janna in Diepenheim. De mannen van Heavy Duty treden dat weekend drie keer op, met een speciale set vol Gallagher-klassiekers.
📅 Datum: zaterdag 8 november
📍 Locatie: Rockcafé Taste, Groenlo
🕘 Aanvang: 21.00 uur
💶 Tickets: rockcafetaste.stager
