Heerlijk Herfst op Verwolde: ontdek, speur en proef!

LAREN (Gld) – Van zaterdag 18 tot en met zondag 26 oktober viert Huis Verwolde de herfst met een reeks gezellige en leerzame activiteiten voor kinderen. Zowel binnen in het historische huis als buiten op het landgoed is er van alles te beleven.

In het sfeervolle Huis Verwolde ontdek je hoe adellijke families vroeger leefden. Kinderen kunnen in het onderhuis aan de slag: bloemen schikken in de bloemenkamer of bestek graveren in de poetskamer. Het huis is geopend op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur.

Ook buiten valt veel te doen. Met een boerenknapzak vol opdrachten ga je op avontuur over het landgoed. Na afloop wachten er heerlijke poffertjes in de theeschenkerij. De knapzak is verkrijgbaar voor €10,00 en bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Daarnaast kunnen jonge ontdekkers deelnemen aan de natuurexpeditie ‘Kriebeldiertjes’. Samen met een natuurgids onderzoeken ze de beestjes in gras en sloot, gewapend met zoekkaarten, schepnetje en beestenkijker. Een activiteit vol natuurpret en creativiteit!

📅 Wanneer: 18 t/m 26 oktober 2025

📍 Waar: Huis Verwolde, Laren (Gld)

💶 Kosten: entree huis €13,50 (volw.), €6,75 (kinderen 4–18 jr), knapzak €10,00, expeditie €5,00

🔗 Meer info & reserveren: www.glk.nl/verwolde

Wist je dat Huis Verwolde al sinds 1776 vrijwel onveranderd is gebleven en je er kamers kunt zien die nog exact zo zijn ingericht als toen de familie Van der Borch er woonde?

