Help de vlinders! Natuurbescherming in Gelderland harder nodig dan ooit

ACHTERHOEK – In het voorjaar komt de natuur tot leven: bloemen bloeien, jonge vogels en zoogdieren tonen zich, bijen zoemen en vlinders fladderen in het rond. Maar achter dit idyllische beeld gaat een zorgwekkende ontwikkeling schuil. Volgens het CBS en De Vlinderstichting zijn de aantallen dagvlinders in Nederland sinds 1992 met gemiddeld 56 procent gedaald. Ook in Gelderland is deze achteruitgang zichtbaar. Natuurorganisatie Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) luidt de noodklok en roept op tot actie.

Kwetsbare schoonheid

Gelderland herbergt bijzondere vlindersoorten zoals de keizersmantel, het gentiaanblauwtje, de grote weerschijnvlinder en de koninginnenpage. Maar zelfs veelvoorkomende soorten zoals het icarusblauwtje en groot koolwitje verliezen terrein: in tien jaar tijd namen hun aantallen met bijna 40 procent af. En dat is zorgelijk. Want vlinders zijn niet alleen mooi, ze vervullen ook een onmisbare rol in het ecosysteem, onder meer als bestuivers en voedselbron.

Wat doet GLK?

GLK werkt aan herstel van leefgebieden in Gelderland. Door heide en bloemrijke graslanden geschikt te maken en te beschermen, krijgen vlinders de ruimte om te groeien en slechte jaren te overleven. Die inzet is blijvend: GLK beheert deze natuurgebieden voor de lange termijn.

Wat kun jij doen?

Ook in je eigen tuin kun je verschil maken. Laat delen van het gazon staan, creëer rommelhoekjes en vervang tegels door inheemse beplanting. Samen vormen onze tuinen een waardevol netwerk voor vlinders en andere insecten.

Wil je meer weten over het werk van GLK of zelf bijdragen? Kijk op www.glk.nl voor tips en informatie.



