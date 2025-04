Hendriks Omheining nieuwe naamgever Talenten Competitie Outdoor Gelderland

VRAGENDER – Outdoor Gelderland verwelkomt een nieuwe hoofdsponsor voor de populaire Talenten Competitie voor ponyruiters: Hendriks Omheining. Vanaf 2025 draagt deze competitie de naam Hendriks Omheining Talenten Competitie, waarmee het evenement een nieuwe impuls krijgt zonder het vertrouwde karakter te verliezen.

Vertrouwde partner in de Achterhoek

Hendriks Omheining, al meer dan 30 jaar specialist in paardenomheiningen, hekwerken en poorten, is nauw verbonden met Outdoor Gelderland. Voor eigenaar Jeroen Hendriks voelt het sponsorschap als een logische stap: “Outdoor Gelderland is ons thuisconcours. Veel van onze klanten én medewerkers komen uit deze regio, wat het extra bijzonder maakt om de jeugd te ondersteunen.”

Steun aan jonge springsporters

Met het sponsorschap onderstreept Hendriks Omheining het belang van jeugdontwikkeling in de springsport. “De jeugd heeft de toekomst,” aldus Hendriks. “Zelf heb ik mooie herinneringen aan mijn ponytijd en ik hoop dat jonge ruiters dankzij deze competitie net zoveel plezier beleven.”

De betrokkenheid is niet alleen zakelijk; Jeroen Hendriks zal ook als ouder langs de zijlijn staan. “Onze eigen kinderen proberen zich ook te selecteren voor de finale. De animo onder jonge ruiters is groot: ouders spraken ons al enthousiast aan over deelname.”

Over de Hendriks Omheining Talenten Competitie

De competitie richt zich op jeugdruiters met C-, D- en E-pony’s. Tijdens vier selectiewedstrijden kunnen deelnemers zich plaatsen voor de finale op dinsdag 10 juni 2025 tijdens Outdoor Gelderland. De rubrieken worden verreden op 0.80m en 0.90m (categorie C) en 0.90m, 1.00m en 1.10m (categorie D/E).

Selectiewedstrijden 2025:

LR&PC Ruurlo – 2 t/m 4 mei

Manege Zilfia’s Hoeve, Houten – 16 t/m 18 mei

Hippisch Centrum Lathum – 23 t/m 25 mei

LR&PC De Pasruiters, Neede – 29 t/m 30 mei

Meer informatie over Outdoor Gelderland is te vinden via www.outdoorgelderland.nl.

