Herfstvakantie vol activiteiten in Bibliotheek Eibergen
EIBERGEN – Tijdens de herfstvakantie bruist de Bibliotheek Eibergen van de activiteiten voor jong en oud. Van 3D-bouwen met Augmented Reality tot natuurkunst langs de Berkel: er is volop te beleven. Deelname aan alle activiteiten is gratis, maar aanmelden is verplicht via www.oostachterhoek.nl/bieblabproeverij.
🌊 Dinsdag 21 oktober – AR-proeverij: Eibergen onder water
Tussen 10.00 en 11.00 uur bouw je met Augmented Reality je eigen 3D-landschap. Ontdek hoe Eibergen er onder water uitziet en laat jouw wereld tot leven komen. In samenwerking met Culturije.
🦕 Dinsdag 21 oktober – Greenscreen-proeverij: Eibergen in de prehistorie
Van 11.00 tot 12.00 uur stap je in een ander tijdperk met een Green Screen. Maak een unieke foto van jezelf in Eibergen… duizenden jaren geleden! Ook deze activiteit is in samenwerking met Culturije.
🍂 Donderdag 23 oktober – Maak kunst met materiaal van langs De Berkel
Van 09.30 tot 11.30 uur ga je samen met kunstenaar Hilda Liem aan de slag met bladeren, takjes en stenen uit de natuur. Hugo van Museum De Scheper vertelt vooraf een kort verhaal over de rivier de Berkel, waarna kinderen hun eigen kunstwerk maken.
📅 21 & 23 oktober 2025
📍 Bibliotheek Eibergen
💶 Gratis deelname
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/bieblabproeverij of www.oostachterhoek.nl/activiteiten
Wist je dat de Berkel al eeuwenlang een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van Eibergen – van wateroverlast tot inspiratie voor kunstenaars?
