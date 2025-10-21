Herfstwandeling op Landgoed Hagen

DOETINCHEM – Op dinsdag 11 november organiseert Geldersch Landschap & Kasteelen een herfstwandeling over het afwisselende landgoed Hagen bij Doetinchem. Halverwege de herfst laat de natuur zich van haar mooiste kant zien: misschien kleuren de bladeren nog na, of staan de bomen al kaal.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Tijdens de tocht leidt de boswachter de deelnemers langs vennen, heidevelden en glooiende bosranden. Juist in dit seizoen komen de hoogteverschillen en open plekken goed tot hun recht. De wandeling biedt een unieke kans om de flora en fauna van dit Achterhoekse natuurgebied te ontdekken en te genieten van de rust en sfeer van de late herfst.

📅 Dinsdag 11 november 2025, 14.00 uur

📍 Landgoed Hagen, Doetinchem

💶 €6,00 p.p. (kinderen 4–12 jaar €3,00, donateurs €3,00 / €1,50)

🔗 Reserveren verplicht via: www.glk.nl/excursies

👟 Tip: Draag stevige wandelschoenen

Wist je dat landgoed Hagen deel uitmaakt van een oud kampenlandschap, waar vroeger boerenakkers en bos elkaar afwisselden?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)