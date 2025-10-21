Herfstwandeling op Landgoed Hagen
DOETINCHEM – Op dinsdag 11 november organiseert Geldersch Landschap & Kasteelen een herfstwandeling over het afwisselende landgoed Hagen bij Doetinchem. Halverwege de herfst laat de natuur zich van haar mooiste kant zien: misschien kleuren de bladeren nog na, of staan de bomen al kaal.
Tijdens de tocht leidt de boswachter de deelnemers langs vennen, heidevelden en glooiende bosranden. Juist in dit seizoen komen de hoogteverschillen en open plekken goed tot hun recht. De wandeling biedt een unieke kans om de flora en fauna van dit Achterhoekse natuurgebied te ontdekken en te genieten van de rust en sfeer van de late herfst.
📅 Dinsdag 11 november 2025, 14.00 uur
📍 Landgoed Hagen, Doetinchem
💶 €6,00 p.p. (kinderen 4–12 jaar €3,00, donateurs €3,00 / €1,50)
🔗 Reserveren verplicht via: www.glk.nl/excursies
👟 Tip: Draag stevige wandelschoenen
Wist je dat landgoed Hagen deel uitmaakt van een oud kampenlandschap, waar vroeger boerenakkers en bos elkaar afwisselden?
