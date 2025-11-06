Herfstwandeling rond Neede: genieten van kleur en rust
NEEDE – De VVV Neede nodigt wandelliefhebbers uit voor de jaarlijkse herfstwandeling op zondag 16 november 2025. De route voert door de mooiste natuurgebieden rondom Neede, waar wandelaars kunnen genieten van de herfstkleuren, frisse lucht en de rust van het buitengebied.
De start is tussen 9.30 en 11.30 uur bij IJsbaan De Kooweide aan de Waterleidingdijk 2 in Neede. Er zijn twee afstanden beschikbaar: 8 of 16 kilometer. De routes zijn duidelijk beschreven en gemarkeerd, zodat iedereen op eigen tempo kan wandelen.
Na afloop wacht een warme verrassing: deelnemers krijgen een kop soep en een consumptie, inbegrepen bij de deelnameprijs.
📅 Datum: zondag 16 november 2025
🕤 Starttijd: tussen 9.30 en 11.30 uur
📍 Startlocatie: IJsbaan De Kooweide, Waterleidingdijk 2, Neede
💶 Kosten: €6,- p.p. (kinderen t/m 12 jaar gratis)
🐾 Honden: welkom, mits aangelijnd
🌧️ Let op: bij extreem slecht weer gaat de wandeling niet door
🔗 Meer info: www.vvvneede.nl | tel. 0545-292279
Wist je dat…
De herfstwandeling van VVV Neede al tientallen jaren een geliefde traditie is voor wandelaars uit de hele Achterhoek? Veel deelnemers komen elk jaar terug voor de sfeer, de natuur én de soep!
