Hesselink Koffiebranders officieel B Corp-gecertificeerd
WINTERSWIJK – Hesselink Koffiebranders heeft als eerste Achterhoekse koffiebrander de B Corp-certificering behaald. Daarmee sluit het familiebedrijf zich aan bij een wereldwijde beweging van ondernemingen die winst en maatschappelijke waarde met elkaar in balans brengen.
De certificering wordt toegekend door de onafhankelijke organisatie B Lab en bevestigt dat Hesselink Koffiebranders voldoet aan strenge sociale en ecologische normen. Met een score van 89,1 punten op de zogenoemde B Impact Assessment scoorde het bedrijf ruim boven de vereiste grens van 80 punten.
Directeur Tessa van Soest van B Lab Benelux noemt de toetreding van Hesselink “inspirerend”: “Hun inzet voor mens en planeet laat zien dat verantwoord ondernemen niet ten koste hoeft te gaan van kwaliteit of smaak.”
Duurzaam ondernemen sinds 1885
Duurzaamheid is volgens Hesselink Koffiebranders al decennialang onderdeel van het DNA. De klimaatneutrale branderij in Winterswijk, de duurzame verpakkingen en de projecten van de Hesselink Foundation in koffieproducerende landen tonen dat aan. De certificering markeert dan ook geen eindpunt, maar een nieuwe stap in het streven naar een eerlijke koffieketen.
Wereldwijd zijn inmiddels ruim 9.500 bedrijven B Corp-gecertificeerd, waaronder Tony’s Chocolonely en Triodos Bank. Hesselink Koffiebranders voegt zich nu bij deze selecte groep als vertegenwoordiger van het Achterhoekse middenbedrijf met impact.
📅 Datum: november 2025
📍 Locatie: Winterswijk
💶 Bedrijf: Hesselink Koffiebranders
🔗 Website: hesselinkkoffie.nl
