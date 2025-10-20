Het stadhuis van Groenlo – onder de stenen van de stad
Op de Markt in Groenlo staat een gebouw dat al eeuwenlang het hart van de stad vormt: het stadhuis. Met zijn brede bordestrap en de Gelderse leeuw in de gevel straalt het macht en waardigheid uit. Maar achter die indrukwekkende façade schuilt een geschiedenis vol strijd, rechtspraak en menselijke verhalen.
Onder de grond liggen nog altijd de oude kerkers, waar ooit gevangenen wachtten op hun vonnis. Vandaag de dag zijn ze te bezoeken tijdens rondleidingen die de donkere kant van Groenlo’s verleden tot leven brengen. Boven de grond wordt juist gewerkt aan de toekomst: het stadhuis wordt grondig verbouwd en krijgt straks een nieuwe bestemming als locatie van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog.
Van stadsbestuur tot museum – dit bijzondere gebouw blijft symbool staan voor de wisselwerking tussen macht, recht en geschiedenis.
