Historische gevonden Grolsch beugelfles te zien in Groenlo

GROENLO – De historische Grolsch-beugelfles, die onlangs een speciale plaats heeft gekregen in de toren van de Calixtusbasiliek in Groenlo, is nu een onderdeel van de unieke ervaring die bezoekers kunnen meemaken tijdens de beklimming van de toren. De vrijwilligers van de Calixtusbasiliek, betrokken bij de restauratiewerkzaamheden van de toren, stuitten in het bouwpuin op deze zeldzame en intacte beugelfles, waarschijnlijk een van de oudste nog bestaande exemplaar.

Terwijl bezoekers de hoogte van 75 meter van de toren overwinnen, kunnen zij niet alleen genieten van een adembenemend panorama dat zich uitstrekt over 40 kilometer bij helder weer, maar ook van de vitrine met deze bijzondere beugelfles.

Met inscripties die het tijdsbeeld van Theo de Groen, de innovator van de beugelfles in 1897, vangen, is de fles niet alleen een stuk erfgoed maar ook een educatieve halte die de rijke geschiedenis van Groenlo en haar verbintenis met de Grolsch-brouwerij onderstreept.

