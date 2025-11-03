Hollandse Helden brengen muzikaal eerbetoon in Beltrum

20 keer bekeken

BELTRUM – Muziekvereniging Concordia uit Beltrum presenteert op zaterdag 22 november 2025 het showconcert ‘Hollandse Helden – Het beste van eigen bodem’. In dit programma brengen orkest, band en het Beltrums Mannenkoor een ode aan bekende Nederlandse artiesten en klassiekers uit de vaderlandse muziekgeschiedenis.

Het publiek kan zich verheugen op een avond vol herkenbare melodieën, gezongen met passie en omlijst door sfeervolle arrangementen. “

Het concert vindt plaats in sporthal De Sonders in Beltrum. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de vereniging.

📅 Datum: zaterdag 22 november 2025

🕗 Aanvang: 20.00 uur

📍 Locatie: Sporthal De Sonders, Beltrum

🎶 Organisatie: Muziekvereniging Concordia i.s.m. Beltrums Mannenkoor en band

🔗 Tickets: www.concordiabeltrum.nl

Wist je dat Concordia Beltrum al sinds 1906 actief is en bekendstaat om haar grote themaconcerten waarin muziek, beeld en show samenkomen?

