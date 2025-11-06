Holterhoek in de spotlights met humorstuk DNA – onbekend?
HOLTERHOEK – Toneelgroep Holterhoek belooft een avond vol lachen, gieren en brullen met het humoristische blijspel DNA – onbekend? van schrijver Nico Torrenga. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 22 november (20.00 uur) en zondag 23 november (14.00 uur) in de zaal van café-restaurant Grenszicht, Vredenseweg 2 in Eibergen-Holterhoek.
Het toneelstuk speelt zich af in het huis van Stien, een weduwe die haar zieke broer Gerrit verzorgt — tegen wil en dank. Wanneer haar schoonzuster en neef op bezoek komen, loopt de spanning hoog op. Als er gevoelige familiegeheimen worden aangestipt, besluit Stien het heft in eigen handen te nemen. Het resultaat: een komisch familiedrama vol verrassende wendingen.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Brasserie De Lindeboom (Hagen 28, Eibergen), Café Grenszicht (Vredenseweg 2) en Boerenzuivel van Claudia (Warfslatweg 5). De zaal opent een half uur voor aanvang.
📅 Data: zaterdag 22 november (20.00 uur) & zondag 23 november (14.00 uur)
📍 Locatie: Café-Restaurant Grenszicht, Vredenseweg 2, Eibergen-Holterhoek
🎟️ Kaartverkoop: De Lindeboom, Grenszicht, Boerenzuivel van Claudia
