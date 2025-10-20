ma 20 okt — Groenlo: 15°C • 10°–16° meer weer →

Hommage aan Liselore Gerritsen in Kapel op ’t Rijsselt

Redactie 20 oktober 2025 117

EEFDE – Vijf jaar na haar overlijden wordt kleinkunsticoon Liselore Gerritsen (1937-2020) geëerd met een bijzonder concert in Kapel op ’t Rijsselt. Op zondag 30 november brengen Maaike Roelofs (zang, cello) en Stephan Jankowski (gitaar), samen met Jan Hollestelle (contrabas) en Christan Grotenbreg (piano), een muzikaal eerbetoon aan de zangeres en tekstschrijfster.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Liselore Gerritsen was een van de markantste stemmen uit de Nederlandse kleinkunst. Ze begon haar loopbaan in Theater Pepijn in Den Haag, dat ze samen met haar toenmalige echtgenoot Paul van Vliet runde. In de jaren daarna werkte ze met grootheden als Ramses Shaffy en Henk van Ulsen, maar vanaf de jaren tachtig koos ze voor een solocarrière. Ze vermeed bewust de grote showbusiness en bleef trouw aan haar eigen, poëtische stijl.

Bijzonder aan dit eerbetoon is dat Jan Hollestelle, die meewerkt aan het concert, zelf met Gerritsen heeft samengewerkt en het album Sta even stil grotendeels schreef.

“Liselore was een zeldzame combinatie van diepgang en eenvoud,” zegt Hollestelle. “Haar teksten raken nog altijd mensen van alle leeftijden.”

📅 Zondag 30 november, 14.30 uur
📍 Kapel op ’t Rijsselt, Eefde
💶 Entreeprijs en reserveringen: zie www.kapeloptrijsselt.nl

Wist je dat Liselore Gerritsen in 1992 de Annie M.G. Schmidtprijs won voor haar tekst Zonder jou?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

📧 Stuur je tip in

Zondagochtend begint met een goed verhaal.
Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox.

Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen

Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen

Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen.

KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
Vindt u dit bericht leuk?