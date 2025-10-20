Hommage aan Liselore Gerritsen in Kapel op ’t Rijsselt

EEFDE – Vijf jaar na haar overlijden wordt kleinkunsticoon Liselore Gerritsen (1937-2020) geëerd met een bijzonder concert in Kapel op ’t Rijsselt. Op zondag 30 november brengen Maaike Roelofs (zang, cello) en Stephan Jankowski (gitaar), samen met Jan Hollestelle (contrabas) en Christan Grotenbreg (piano), een muzikaal eerbetoon aan de zangeres en tekstschrijfster.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)

Liselore Gerritsen was een van de markantste stemmen uit de Nederlandse kleinkunst. Ze begon haar loopbaan in Theater Pepijn in Den Haag, dat ze samen met haar toenmalige echtgenoot Paul van Vliet runde. In de jaren daarna werkte ze met grootheden als Ramses Shaffy en Henk van Ulsen, maar vanaf de jaren tachtig koos ze voor een solocarrière. Ze vermeed bewust de grote showbusiness en bleef trouw aan haar eigen, poëtische stijl.

Bijzonder aan dit eerbetoon is dat Jan Hollestelle, die meewerkt aan het concert, zelf met Gerritsen heeft samengewerkt en het album Sta even stil grotendeels schreef.

“Liselore was een zeldzame combinatie van diepgang en eenvoud,” zegt Hollestelle. “Haar teksten raken nog altijd mensen van alle leeftijden.”

📅 Zondag 30 november, 14.30 uur

📍 Kapel op ’t Rijsselt, Eefde

💶 Entreeprijs en reserveringen: zie www.kapeloptrijsselt.nl

Wist je dat Liselore Gerritsen in 1992 de Annie M.G. Schmidtprijs won voor haar tekst Zonder jou?