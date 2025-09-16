Hospice Sravana bouwt nieuw onderkomen in Doetinchem

DOETINCHEM – Hospice Sravana krijgt een nieuwe locatie aan de Keppelseweg 276 in Doetinchem. Op 11 september ondertekenden voorzitter Henk Hendriks en penningmeester Jan Föllings namens het bestuur het voorlopig koopcontract voor de grond. Het nieuwe gebouw komt vlakbij de huidige plek.

Het ontwerp is in handen van Plan Architecten uit Doetinchem en belooft een modern, kleinschalig en gastvrij hospice, waarin rust en warmte centraal staan. In het plan is ruimte voor uitbreiding van vijf naar acht gastenkamers. “We willen hiermee inspelen op de groeiende vraag naar hospicezorg door de vergrijzing,” aldus het bestuur.

De bouw staat gepland voor eind 2026 of begin 2027, afhankelijk van vergunningen en onderzoeken. Omwonenden zijn inmiddels tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over de plannen.

De financiering vormt een uitdaging. Daarom is de stichting Vrienden van Sravana gestart met de campagne ‘Leven voor Sravana’, waarmee via acties en evenementen geld wordt ingezameld voor de bouw en inrichting.

📅 Verwachte start bouw: eind 2026/begin 2027

📍 Locatie: Keppelseweg 276, Doetinchem

💶 Fondsenwerving: via campagne Leven voor Sravana

