Huis Verwolde brengt ‘A Christmas Carol’ opnieuw tot leven op tweede kerstdag

LAREN (Gld) – Na het succes van vorig jaar keert de legendarische vrek Ebenezer Scrooge terug op Huis Verwolde. Op vrijdag 26 december kunnen bezoekers opnieuw de kerstklassieker A Christmas Carol van Charles Dickens beleven, verteld door verhalenverteller en troubadour Gery Groot Zwaaftink.

In de sfeervol versierde kamers van het landhuis wordt het bekende verhaal van Scrooge tot leven gewekt: de verbitterde zakenman die in één nacht wordt geconfronteerd met zijn verleden, heden en toekomst. De vraag blijft actueel: blijft hij de koude vrek die iedereen vreest, of vindt hij alsnog zijn hart en vrijgevigheid terug?

Gery Groot Zwaaftink staat bekend om zijn warme stem, sterke podiumprésence en jarenlange ervaring met streek- en kerstverhalen. Zijn vertelling, gecombineerd met de unieke kerstsfeer van Huis Verwolde, maakt de voorstelling tot een beleving die zowel jong als oud bijblijft.

Er worden drie voorstellingen gegeven van circa 70 minuten. Reserveren is verplicht, want op deze dag is Huis Verwolde uitsluitend toegankelijk voor bezoekers van deze kerstvertelling.

Datum: vrijdag 26 december

Tijden: 11.00 uur, 13.30 uur en 15.15 uur

Locatie: Huis Verwolde, Laren (Gld)

Kosten: € 18,50 (volw.) | € 5,00 (9–18 jaar)

Website: www.glk.nl/verwolde

