Huis Verwolde opent deuren tijdens eerste Museumweekend Achterhoek
Laren (Gld) – Op 14, 15 en 16 november doet Huis Verwolde mee aan het allereerste Museumweekend Achterhoek, een nieuw initiatief van Achterhoek Toerisme dat bezoekers uitnodigt om ook in de rustige maanden cultuur te beleven.
Tijdens het weekend is het landhuis extra geopend met speciale rondleidingen, sfeervolle avonden bij kaarslicht en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van twee avondrondleidingen waarbij de haard brandt, de luiken gesloten zijn en de geur van vers appelgebak uit de keuken komt. De avond start met koffie of thee en appelgebak in de historische theeschenkerij van het onderhuis.
Daarnaast zijn er uitgebreide Grand Tours op zaterdag en zondag, waarbij bezoekers meer vertrekken van het huis te zien krijgen. Op zondag 16 november wordt het huis bovendien tijdelijk ‘bewoond’ door leden van de Meryton Society, die in historische kleding de sfeer van vroeger tot leven brengen.
Voor kinderen is er de vrolijke Knapzakactie: met een knapzak op pad, poffertjes eten en een verrassing mee naar huis.
De museumwinkel in het onderhuis is gevuld met bijzondere kerstartikelen en vrij toegankelijk zonder entreeticket.
📅 Wanneer: 14, 15 en 16 november 2025
📍 Waar: Huis Verwolde, Laren (Gld)
💶 Kosten: Knapzak €8,50 – rondleidingen op reservering
🔗 Website: www.glk.nl/verwolde
Wist je dat Huis Verwolde oorspronkelijk in 1776 werd gebouwd voor de familie Van der Borch en nog altijd een van de best bewaarde adellijke buitenplaatsen van de Achterhoek is?
