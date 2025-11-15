Huis Verwolde opent deuren voor aanstaande bruidsparen tijdens Open Trouwlocatie Route

19 keer bekeken

LAREN (Gld) – Aanstaande bruidsparen kunnen zondag 23 november een kijkje nemen bij Huis Verwolde, dat tussen 11.00 en 16.00 uur meedoet aan de landelijke Open Trouwlocatie Route. In de oranjerie worden bezoekers feestelijk ontvangen met een hapje en alcoholvrije bubbels, waarna zij worden meegenomen langs alle mogelijkheden voor een romantische trouwdag op deze historische locatie.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Verschillende regionale ondernemers presenteren zich tijdens het evenement. Denk aan Studio Haarman, By Daniëlle Hairstudio, Blooming Days, ceremoniesprekers Judith Konings en Antoinette Hulshof, en duurzame bruidsmode van Petra De Jonge Couture. Zij laten zien hoe zij kunnen bijdragen aan een persoonlijke en stijlvolle huwelijksdag.

Een medewerker van Huis Verwolde benadrukt de unieke sfeer: “De oranjerie is bij veel bruidsparen de plek waar hun droomdag begint. Het is een warme en elegante omgeving die meteen inspiratie geeft.”

Wie verzekerd wil zijn van persoonlijke aandacht, kan vooraf een tijdslot reserveren via opentrouwlocatieroute.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)