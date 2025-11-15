Huis Verwolde opent deuren voor aanstaande bruidsparen tijdens Open Trouwlocatie Route
LAREN (Gld) – Aanstaande bruidsparen kunnen zondag 23 november een kijkje nemen bij Huis Verwolde, dat tussen 11.00 en 16.00 uur meedoet aan de landelijke Open Trouwlocatie Route. In de oranjerie worden bezoekers feestelijk ontvangen met een hapje en alcoholvrije bubbels, waarna zij worden meegenomen langs alle mogelijkheden voor een romantische trouwdag op deze historische locatie.
Verschillende regionale ondernemers presenteren zich tijdens het evenement. Denk aan Studio Haarman, By Daniëlle Hairstudio, Blooming Days, ceremoniesprekers Judith Konings en Antoinette Hulshof, en duurzame bruidsmode van Petra De Jonge Couture. Zij laten zien hoe zij kunnen bijdragen aan een persoonlijke en stijlvolle huwelijksdag.
Een medewerker van Huis Verwolde benadrukt de unieke sfeer: “De oranjerie is bij veel bruidsparen de plek waar hun droomdag begint. Het is een warme en elegante omgeving die meteen inspiratie geeft.”
Wie verzekerd wil zijn van persoonlijke aandacht, kan vooraf een tijdslot reserveren via opentrouwlocatieroute.nl.
