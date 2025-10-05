Hydra String Quartet brengt Ravel, Debussy en Ellington tot leven in Kapel op ’t Rijsselt

EEFDE – Op zondag 12 oktober om 11.30 uur verzorgt het Hydra String Quartet een bijzonder concert in de Kapel op ’t Rijsselt. Het programma staat in het teken van componisten Maurice Ravel, Claude Debussy en – verrassend – Duke Ellington.

Het ensemble laat horen hoe klassieke muziek en jazz elkaar beïnvloeden. In het 150e geboortejaar van Ravel wordt duidelijk hoe componisten als Ravel en Debussy zich lieten inspireren door de ritmes en klanken van de vroege jazz en blues, en hoe moderne jazzcomponisten juist weer voortbouwen op hun rijke harmonieën.

Het concert belooft een afwisselende muzikale ochtend voor liefhebbers van zowel klassiek als jazz.

📅 Zondag 12 oktober 2025

📍 Kapel op ’t Rijsselt, Mettrayweg 25, Eefde

🕦 Aanvang: 11.30 uur

💶 Kaarten en info: www.kapeloptrijsselt.nl | ☎️ 06-27 44 99 24

Wist-je-dat

Kapel op ’t Rijsselt al sinds 1991 een vaste plek is voor intieme concerten met een mix van klassieke muziek, wereldmuziek en jazz?

