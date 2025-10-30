Ida Nielsen & The Funkbots brengen wereldklasse funk naar Aalten

AALTEN – Funkliefhebbers opgelet: op zondag 16 november om 15.00 uur staat de Deense bassiste Ida Nielsen met haar band The Funkbots live bij Suzie’s Farm in Aalten. Het optreden wordt georganiseerd door LSAmusic en belooft een middag vol groove, energie en wereldklassefunk.

Ida Nielsen is bekend van haar jarenlange samenwerking met Prince in diens bands The New Power Generation en 3rd Eye Girl. Sindsdien heeft ze zich ontwikkeld tot een van de meest invloedrijke funkartiesten van deze tijd en werd ze verkozen tot een van de top 10 bassisten ter wereld.

Met haar nieuwe album More Sauce, Please! (Leopard Records) laat ze horen waarom ze wordt gezien als de erfgename van de Minneapolis sound: een mix van funk, rap, pop en soul. Verwacht virtuoze baslijnen, strakke grooves en een aanstekelijke dosis feelgood.

📅 Wanneer: zondag 16 november 2025, 15.00 uur

📍 Waar: Suzie’s Farm, Aalten

💶 Toegang: €15 (leden en sponsoren gratis)

🎟️ Tickets: concerten.eventgoose.com

🎤 Organisatie: LSAmusic Aalten

