IJslandse superband LÓN naar de Koppelkerk in Bredevoort

1 keer bekeken

BREDEVOORT – De Koppelkerk ontvangt op zaterdag 29 november de IJslandse band LÓN, een trio dat in korte tijd indruk maakte met zijn unieke mix van jazz, folk en de karakteristieke stem van frontman Valdimar Guðmundsson. Tijdens het concert brengt de band werk van het debuutalbum Thankfully Distracted.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

LÓN ontstond tijdens de coronapandemie, toen de drie muzikanten elkaar opzochten in een hut aan het IJslandse Þingvallavatn. Wat begon als een manier om troost te vinden in een stille periode, groeide uit tot een nieuw muzikaal hoofdstuk. De bandleden zijn geen onbekenden: ze wonnen afzonderlijk diverse IJslandse muziekprijzen, variërend van Best Rock Song tot Best Jazz Album.

Het debuutalbum Thankfully Distracted verkent thema’s als ouder worden, ouderschap en het verstrijken van de tijd. De combinatie van jazzriffs, folky invloeden en Guðmundssons krachtige zang zorgt voor een warm, atmosferisch geluid. Hun single My Father beschrijft op indringende wijze de complexiteit van de middelbare leeftijd en het terugblikken op de jeugd.

“LÓN weet een intieme sfeer te creëren die je direct meezuigt. Live komt hun muziek nóg beter tot zijn recht,” aldus de organisatie van de Koppelkerk.

📅 Datum: Zaterdag 29 november 2025

⏰ Aanvang: 20.30 uur (zaal open 20.00 uur)

📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

💶 Entree: €17,50 vvk / €20 aan de deur

🔗 Aanmelden: koppelkerk.nl/agenda

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)