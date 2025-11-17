IJslandse superband LÓN naar de Koppelkerk in Bredevoort
BREDEVOORT – De Koppelkerk ontvangt op zaterdag 29 november de IJslandse band LÓN, een trio dat in korte tijd indruk maakte met zijn unieke mix van jazz, folk en de karakteristieke stem van frontman Valdimar Guðmundsson. Tijdens het concert brengt de band werk van het debuutalbum Thankfully Distracted.
LÓN ontstond tijdens de coronapandemie, toen de drie muzikanten elkaar opzochten in een hut aan het IJslandse Þingvallavatn. Wat begon als een manier om troost te vinden in een stille periode, groeide uit tot een nieuw muzikaal hoofdstuk. De bandleden zijn geen onbekenden: ze wonnen afzonderlijk diverse IJslandse muziekprijzen, variërend van Best Rock Song tot Best Jazz Album.
Het debuutalbum Thankfully Distracted verkent thema’s als ouder worden, ouderschap en het verstrijken van de tijd. De combinatie van jazzriffs, folky invloeden en Guðmundssons krachtige zang zorgt voor een warm, atmosferisch geluid. Hun single My Father beschrijft op indringende wijze de complexiteit van de middelbare leeftijd en het terugblikken op de jeugd.
“LÓN weet een intieme sfeer te creëren die je direct meezuigt. Live komt hun muziek nóg beter tot zijn recht,” aldus de organisatie van de Koppelkerk.
📅 Datum: Zaterdag 29 november 2025
⏰ Aanvang: 20.30 uur (zaal open 20.00 uur)
📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
💶 Entree: €17,50 vvk / €20 aan de deur
🔗 Aanmelden: koppelkerk.nl/agenda
