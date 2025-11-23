Indringende film Heldin toont rauwe realiteit van verpleegkundigen

24 keer bekeken

WINTERSWIJK – Op dinsdag 9 december vertoont het Filmhuis Winterswijk de Zwitserse film Heldin, een realistische en meeslepende blik op het dagelijkse werk van een verpleegkundige. De film volgt Floria tijdens een gewone late dienst die al snel allesbehalve gewoon blijkt te zijn.

Tijdens haar dienst valt een collega uit en moet Floria met een man minder hetzelfde werk doen. De camera blijft onafgebroken bij haar: van kamer naar kamer, door volle gangen en steeds nieuwe oproepen. Een patiënt die net geopereerd is moet worden opgehaald, familieleden zoeken geruststelling, een arts komt niet opdagen en een veeleisende patiënt op kamer 1 heeft klachten over zijn thee. Tussendoor probeert Floria een boterham te eten — meer pauze zit er niet in.

Het tempo ligt hoog en de film laat voelen hoe intens het werk op een ziekenhuisafdeling kan zijn. Zonder thriller te zijn, blijft Heldin continu spannend door het onophoudelijke ritme van zorg, aandacht en verantwoordelijkheid. Je ziet hoe Floria schakelt tussen medische handelingen, empathie en onverwachte situaties, terwijl ze ook nog een privéleven blijkt te hebben.

Heldin is daarmee een ode aan het vak én een confronterend beeld van de druk op de zorg. De film maakt voelbaar hoe bewonderenswaardig het werk van verpleegkundigen is — zeker in tijden waarin het tekort alleen maar groter wordt.

Datum: dinsdag 9 december 2025

Voorstellingen: 16.00 uur, 18.30 uur en 21.00 uur

📍 Locatie: Servicetheater Skopein, Meddosestraat 4-8, Winterswijk

💶 Kosten: regulier tarief; donateurs €3 korting

🔗 Reserveren: via Skopein

