Indringende film Heldin toont rauwe realiteit van verpleegkundigen
WINTERSWIJK – Op dinsdag 9 december vertoont het Filmhuis Winterswijk de Zwitserse film Heldin, een realistische en meeslepende blik op het dagelijkse werk van een verpleegkundige. De film volgt Floria tijdens een gewone late dienst die al snel allesbehalve gewoon blijkt te zijn.
Tijdens haar dienst valt een collega uit en moet Floria met een man minder hetzelfde werk doen. De camera blijft onafgebroken bij haar: van kamer naar kamer, door volle gangen en steeds nieuwe oproepen. Een patiënt die net geopereerd is moet worden opgehaald, familieleden zoeken geruststelling, een arts komt niet opdagen en een veeleisende patiënt op kamer 1 heeft klachten over zijn thee. Tussendoor probeert Floria een boterham te eten — meer pauze zit er niet in.
Het tempo ligt hoog en de film laat voelen hoe intens het werk op een ziekenhuisafdeling kan zijn. Zonder thriller te zijn, blijft Heldin continu spannend door het onophoudelijke ritme van zorg, aandacht en verantwoordelijkheid. Je ziet hoe Floria schakelt tussen medische handelingen, empathie en onverwachte situaties, terwijl ze ook nog een privéleven blijkt te hebben.
Heldin is daarmee een ode aan het vak én een confronterend beeld van de druk op de zorg. De film maakt voelbaar hoe bewonderenswaardig het werk van verpleegkundigen is — zeker in tijden waarin het tekort alleen maar groter wordt.
Datum: dinsdag 9 december 2025
Voorstellingen: 16.00 uur, 18.30 uur en 21.00 uur
📍 Locatie: Servicetheater Skopein, Meddosestraat 4-8, Winterswijk
💶 Kosten: regulier tarief; donateurs €3 korting
🔗 Reserveren: via Skopein
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Grol huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke avond 4
- Christmas by Candlelight in Zieuwent: barok in kaarslicht 3
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- Hommage aan Liselore Gerritsen in Kapel op ’t Rijsselt 1
- Milieu Centraal waarschuwt: nu maatregelen nemen tegen muizenoverlast 1
- Omgevingsplan De Molenberg op weg naar besluit gemeenteraad Oost Gelre 1
Trending deze week
- Grol huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke avond 4
- Arriva past dienstregeling aan: Groenlo sneller verbonden met regio 1
- Meer Gelderlanders met WW vinden werk: Achterhoek scoort het hoogst 1
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- Grol 2 knokt zich naar 2-1 zege op AZSV 2 1
- Omgevingsplan De Molenberg op weg naar besluit gemeenteraad Oost Gelre 1